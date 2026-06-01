Lifestyle

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου υποδέχτηκε το καλοκαίρι με «εξωτική» ανάρτηση και ευχήθηκε «καλό μήνα»

Δηλώνει ότι ο Ιούνιος είναι ο αγαπημένος της μήνας
Ιωάννα Παλιοσπύρου
Η Ιωάννα Παλιοσπύρου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου υποδέχτηκε τον Ιούνιο με μία άκρως καλοκαιρινή ανάρτηση στο Instagram.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου έγινε γνωστή στο πανελλήνιο όταν δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι στις 20 Μαΐου 2020, έξι χρόνια αργότερα έχει καταφέρει να κοιτάζει μόνο μπροστά και να οραματίζεται το μέλλον της. Τη Δευτέρα (01.06.2026) ανέβασε κάποιες φωτογραφίες της στην οποία πόζαρε σε μία εξωτική παραλία. 

«Welcome June! Είσαι ο αγαπημένος μου! Μάζεψε τα καλύτερα σου vibes και let’s go! Κάνε αυτό το μήνα να αξίζει», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Ταυτόχρονα, μοιράστηκε και μία σειρά από φωτογραφίες της, στις οποίες φορούσε ένα ροζ ολόσωμο μαγιό. 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paliospirou Joanna (@ioanna_paliospirou)

Κάτω από την ανάρτηση της Ιωάννας Παλιοσπύρου αμέτρητοι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της ευχηθούν «καλό μήνα».

«Η αλήθεια που έζησα. Lesson 6. 6 χρόνια από τη μέρα που πίστεψα πως όλα τελείωσαν. Και όμως… ήταν η μέρα που άρχισα να ξαναγεννιέμαι. Η ζωή είναι το πιο όμορφο δώρο. Ακόμα κι όταν όλα γκρεμίζονται, αξίζει χίλιες φορές να τα χτίσεις ξανά από την αρχή. Μείνε εδώ, μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Έξι χρόνια μετά… διαλέγω ακόμα τη ζωή», είχε αναφέρει η Ιωάννα Παλιοσπύρου για την περιπέτεια που πέρασε μετά την επίθεση με το βιτριόλι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
195
119
106
67
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Δέσποινα Μοιραράκη συγκινεί με την ανάρτησή της για την επέτειο γάμου με τον Γιάννη Κοντούλη: «Έζησα ένα όνειρο»
«Την στιγμή που σε αντίκρυσα με τη στολή σου να με περιμένεις με την ανθοδέσμη, σήκωσα τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό και είπα "Σε ευγνωμονώ Θεέ μου!"», έγραψε η γνωστή επιχειρηματίας στην ανάρτησή της
Δέσποινα Μοιραράκη και Γιάννης Κοντούλης
Newsit logo
Newsit logo