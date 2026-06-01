Η Ιωάννα Παλιοσπύρου υποδέχτηκε το καλοκαίρι με «εξωτική» ανάρτηση και ευχήθηκε «καλό μήνα»

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου υποδέχτηκε τον Ιούνιο με μία άκρως καλοκαιρινή ανάρτηση στο Instagram.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου έγινε γνωστή στο πανελλήνιο όταν δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι στις 20 Μαΐου 2020, έξι χρόνια αργότερα έχει καταφέρει να κοιτάζει μόνο μπροστά και να οραματίζεται το μέλλον της. Τη Δευτέρα (01.06.2026) ανέβασε κάποιες φωτογραφίες της στην οποία πόζαρε σε μία εξωτική παραλία.

«Welcome June! Είσαι ο αγαπημένος μου! Μάζεψε τα καλύτερα σου vibes και let’s go! Κάνε αυτό το μήνα να αξίζει», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Ταυτόχρονα, μοιράστηκε και μία σειρά από φωτογραφίες της, στις οποίες φορούσε ένα ροζ ολόσωμο μαγιό.

Κάτω από την ανάρτηση της Ιωάννας Παλιοσπύρου αμέτρητοι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της ευχηθούν «καλό μήνα».

«Η αλήθεια που έζησα. Lesson 6. 6 χρόνια από τη μέρα που πίστεψα πως όλα τελείωσαν. Και όμως… ήταν η μέρα που άρχισα να ξαναγεννιέμαι. Η ζωή είναι το πιο όμορφο δώρο. Ακόμα κι όταν όλα γκρεμίζονται, αξίζει χίλιες φορές να τα χτίσεις ξανά από την αρχή. Μείνε εδώ, μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Έξι χρόνια μετά… διαλέγω ακόμα τη ζωή», είχε αναφέρει η Ιωάννα Παλιοσπύρου για την περιπέτεια που πέρασε μετά την επίθεση με το βιτριόλι.