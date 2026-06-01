Ελένη Βουλγαράκη και Φώτης Ιωαννίδης στο κέντρο της Αθήνας: Φωτογραφίες από την βόλτα τους

Στην Αθήνα βρέθηκε ο διεθνής ποδοσφαιριστής Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο του και πήγε μια ρομαντική βόλτα με την αγαπημένη του Ελένη Βουλγαράκη.

Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος αγωνίζεται στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας εδώ και αρκετούς μήνες, προσπαθεί να μειώσει την απόσταση που τον χωρίζει με την σύντροφό του, Ελένη Βουλγαράκη, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα λόγω των δικών της επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που και η ίδια ταξιδεύει στην Πορτογαλία για να τον συναντήσει.

Αυτή τη φορά, το ζευγάρι απόλαυσε μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο της πόλης, με φόντο την Ακρόπολη, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να μοιραστεί απλές στιγμές καθημερινότητας.

Η Ελένη Βουλγαράκη δημοσίευσε σχετικά στιγμιότυπα στα social media, καταγράφοντας τον σύντροφό της την ώρα που περπατά μπροστά της, μοιράζοντας τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος σε stories της, επισκέφτηκαν και το μουσείο της Ακρόπολης.