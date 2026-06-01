Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού βάπτισαν τον γιο τους στο Λαγονήσι – Το φωτογραφικό άλμπουμ και οι καλεσμένοι

Πριν από 1,5 περίπου χρόνο ο Γιώργος Πατούλης έγινε πατέρας για δεύτερη φορά, αποκτώντας το πρώτο του παιδί με την εκλεκτή της καρδιάς του, Νάνσυ Κοιλού. Το ζευγάρι τη Δευτέρα (01.06.2026) βάφτισε τον μονάκριβο γιο του και το μυστήριο τέλεσε Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Η βάφτιση του Πατούλη junior έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λαγονησίου, με εκλεκτούς καλεσμένους και αρκετούς εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου. Ο γιος του Γιώργου Πατούλη και της Νάνσυς Κοιλού πήρε το όνομα Νικόλαος.

Ανάμεσα τους λαμπερούς καλεσμένους που έδωσε το «παρών» στο μυστήριο ήταν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης με τη σύζυγό του, Λένα Παπαθεολόγου, ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με τη σύζυγό του, Κατερίνα Μαχαιριώτη, ο γνωστός ηθοποιός και παραγωγός Κούλλης Νικολάου, ο πρώην συνεργάτης του στην Περιφέρεια και καλός του φίλος, Χάρης Ρώμας και πολλοί άλλοι.

Μετά τη βάφτιση έχει προγραμματιστεί δεξίωση σε ξενοδοχείο της Αναβύσσου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2024 σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 ήρθε στη ζωή ο γιος τους, ολοκληρώνοντας την ευτυχία τους.