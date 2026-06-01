Μία μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του έχει καταφέρει να κάνει το τελευταίο διάστημα και να απαλλαγεί από το περιττό του βάρος.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην ανανεωμένη του εμφάνιση, σε μια νέα συνέντευξη που έδωσε, με αφορμή την παράσταση «Του αγοριού απέναντι», που πρωταγωνιστεί φέτος το καλοκαίρι με τη Ναταλία Δραγούμη και μίλησε για όλα. Μάλιστα, ο Αλέξης Γεωργούλης υπογράμμισε ότι η πολιτική είναι ένα «κεφάλαιο» που δεν κλείνει στη ζωή του.

«Η παράσταση αυτή είναι κάτι που εμένα μου γεννάει πάρα πολλές μνήμες από τα παλιά τα χρόνια. Είναι μία συνταγή η οποία έχει τα καλύτερα υλικά και κυρίως η μουσική του Μίμη Πλέσσα, που είναι νομίζω από τις πιο σημαντικές παρακαταθήκες μουσικά που έχει αφήσει αυτή η εποχή σε μας», είπε αρχικά για το έργο που πρωταγωνιστεί ο Αλέξης Γεωργούλης.

«Ο κόσμος όταν με βλέπει στον δρόμο μου λέει “πώς αδυνάτισες έτσι;”. Μου είπαν πως είμαι πιο Γεωργούλης από τον Γεωργούλη! Νομίζω είναι συγκυρίες που έρχονται και… ή αφήνεσαι, ή παίρνεις παραπάνω κιλά για κάποιο λόγο, όπως στο My Big Fat Greek Wedding είχε γίνει μια παρεξήγηση με τη Nia Vardalos και μου λέει δεν παίρνεις 5-6 κιλά να φαινόμαστε πιο κοντά στις ηλικίες. Τελικά πήρα δέκα κιλά», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Αλέξης Γεωργούλης για το περιττό βάρος που έχασε και τις αντιδράσεις του κόσμου.

Τέλος, ο Αλέξης Γεωργούλης υπογράμμισε ότι η πολιτική δεν έχει κλείσει για εκείνον.

«Η πολιτική είναι κάτι που δεν κλείνει. Όσο αναπνέεις και είσαι πολίτης, πολιτική ασκείς. Στον ρόλο που είχα, ειδικά στην Ευρώπη, είναι ένα κομμάτι το οποίο μου έδωσε πάρα πολλά. Θα έχω πάντα το μυαλό μου και τη σκέψη μου μέσα σε αυτό. Γιατί, είναι σαν να βλέπεις την ευρεία εικόνα και να καταλαβαίνεις ότι η πολιτική αφορά το σύνολο.

Δεν αφορά ούτε στη δικιά σου άποψη, ούτε το κόμμα το οποίο σε έχει εκλέξει. Δεν βλέπω, τουλάχιστον για τις επόμενες πενταετίες, κάτι που θα ήταν και γόνιμο για μένα και χρήσιμο γενικότερα».