Η Σόφη Παππά για τον αιφνίδιο θάνατο του συζύγου της: Είχα θυμό γιατί δεν άκουσε τον γιατρό του

Η Σόφη Παππά παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μίλησε τόσο για τον θάνατο του συζύγου της όσο και για την απόφαση του Νότη Σφακιανάκη να αποσυρθεί. Η στιχουργός, συνθέτρια και ερμηνεύτρια μίλησε για το σοκ της απώλειας του δικού της ανθρώπου και αποφάσισε να εξωτερικεύσει σκέψεις και συναισθήματα.

Ήταν η εποχή που η Σόφη Παππά είχε γίνει για πρώτη φορά γιαγιά. Ήταν αδύνατον όμως να επικεντρωθεί σε αυτή την τόσο μεγάλη χαρά. Ο θάνατος του συζύγου της ήταν ξαφνικός και την πλήγωνε βαθιά. Με τη στήριξη στενών φίλων και συγγενών, κατάφερε να σταθεί και πάλι στα πόδια της.

«Ο σύζυγός μου πέθανε νωρίς και ξαφνικά. Ντύθηκε να πάει γραφείο και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Αυτό είναι το πιο πληγωτικό που μπορεί να σου συμβεί, το ξαφνικό, που δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Ήμουν πολύ θυμωμένη τότε. Είχα θυμό, γιατί δεν άκουσε τον γιατρό του, που του ‘πε να κάνει κάποια πράγματα, ενώ του είχε πει να κάνει πίσω… εκείνος έκανε το τελείως αντίθετο», περιγράφει η Σόφη Παππά.

«Κλείστηκα πολύ στον εαυτό μου. Ήτανε η κόρη μου, η Ελντίνα μου, λεχώνα, και είχε πει ο γιατρός της να μην στεναχωριέται, μην της κοπεί το γάλα. Οπότε αναγκαστικά έκρυβα τα συναισθήματά μου κι όταν έβγαινα έξω να πάρω το αυτοκίνητο να φύγω, κλείδωνα και έδινα γροθιές πάνω στο ταβάνι του αυτοκινήτου. Ούρλιαζα, γιατί δεν μπορούσα να εκφραστώ πουθενά», εξομολογείται στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

«Είχα έναν αριθμό του Νότη Σφακιανάκη αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει πια. Σέβομαι την απόφασή του να απέχει, να είναι στη σιωπή. Εύχομαι να το ξαναβρεί, να δει το φως», απαντά η Σόφη Παππά για τον δημοφιλή λαϊκό ερμηνευτή.