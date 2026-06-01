Ανδρέας Φουστάνος και Ιωάννα Βασιλάκη σε κοινή συνέντευξη: «Ήταν δύσκολη» είπε ο πλαστικός χειρουργός

Ανδρέας Φουστάνος και Ιωάννα Βασιλάκη παραμένουν μαζί τα δύο τελευταία χρόνια και το πρωί της Δευτέρας (01-06-2026) παραχώρησαν νέα κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Μίλησαν για τη διαφορά ηλικίας αλλά και για τις σκέψεις που έκαναν στο ξεκίνημα της σχέσης τους.

Η Ιωάννα Βασιλάκη αποκάλυψε πως η πρώτη τους επαφή έγινε όταν εκείνη πήγε να εκπαιδευτεί ως νέα συνάδελφος. «Γνωριστήκαμε στα χειρουργεία. Πήγα να εκπαιδευτώ ως νέα συνάδελφος. Ξεκίνησε να με φλερτάρει μετά τη συνεργασία. Ο έρωτας προέκυψε», είπε η γιατρός. Ο Ανδρέας Φουστάνος, με το χιούμορ του, σχολίασε τη γνωριμία τους λέγοντας: «Εργατικό ατύχημα».

Στη συνέχεια, ο γνωστός πλαστικός χειρουργός αναφέρθηκε στο πώς εξελίχθηκε η σχέση τους, εξηγώντας πως η καθημερινή επαφή και η επικοινωνία έπαιξαν σημαντικό ρόλο. «Με τη συνεχή επαφή και με την επικοινωνία που είχαμε, ξεκίνησε έτσι. Εγώ έκανα το πρώτο βήμα. Δεν μου αρέσει να γίνεται το αντίθετο. Ήταν δύσκολη», είπε ο Ανδρέας Φουστάνος.

Από την πλευρά της, η Ιωάννα Βασιλάκη παραδέχτηκε πως στην αρχή έκανε δεύτερες σκέψεις, κυρίως επειδή υπήρχε και η επαγγελματική συνύπαρξη. «Είχα ενδοιασμούς στην αρχή. Το ότι δουλεύαμε μαζί, σκέφτηκα μήπως αλλάξουν οι ισορροπίες», ανέφερε.

Το ζευγάρι μίλησε και για τη διαφορά ηλικίας, με την Ιωάννα Βασιλάκη να εξηγεί πως, όταν έρχεσαι πραγματικά κοντά με έναν άνθρωπο, τέτοιες σκέψεις περνούν σε δεύτερη μοίρα. «Στην αρχή σκέφτηκα τη διαφορά ηλικίας, αλλά μετά, όταν έρχεσαι κοντά με έναν άνθρωπο, δεν υπάρχουν ηλικίες ούτε τίποτα.

Έχει φοβερή ενέργεια. Δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος εύκολα. Δουλεύει από το πρωί ως το βράδυ και έχει ενέργεια για τα πάντα μετά», είπε η Ιωάννα Βασιλάκη.

Για το ενδεχόμενο τρίτου γάμου, ο Ανδρέας Φουστάνος είχε σχολιάσει στο παρελθόν σε συνέντευξη που είχε δώσει στα «Παραπολιτικά»: «Αν τύχαινε. Είµαι ανοιχτός πάντα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη συντρόφου».