Η ηθοποιός Μελία Κράιλινγκ των «Πανθέων» παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Νίκο Καλαντζόπουλο

Νυφούλα ντύθηκε η όμορφη ηθοποιός Μελία Κράιλινγκ, που έγινε γνωστή στο πανελλήνιο μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε στην αναβίωση της σειράς «Οι Πανθέοι» στον ΣΚΑΪ.

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα που έχει συμμετάσχει στο παρελθόν και στο «Emily in Paris» παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Νίκο Καλαντζόπουλο. Ο γάμος της Μελία Κράιλινγκ έγινε στην Σύρο και η Τόνια Σωτηροπούλου μοιράστηκε στις πρώτες φωτογραφίες από το ευτυχές γεγονός.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (30.05.2026) με λίγους και εκλεκτούς καλεσμένους.

«And they lived happily ever after», έγραψε η Τόνια Σωτηροπούλου στην ανάρτησή της.

Ανάρτηση για τον γάμο έχει κάνει και ο σύζυγος της Τόνιας Σωτηροπούλου, Κωστής Μαραβέγιας.

Τη Δευτέρα η Μέλια Κράιλινγκ ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram με τον πρώτο χορός εκείνης και του συζύγου της.

«Like a dream in the night. Who can say where we’re going. No care in the world. Maybe I’m learning. Why the sea on the tide. Has no way of turning

More than this. You know there’s nothing. More than this. Tell me one thing. More than this. No, there’s nothing…. You, me and us. That’s all, and forevermore», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Σαν παιδί δεν βίωνα ως κάτι δύσκολο το γεγονός της απουσίας του πατέρα μου γιατί δεν ήξερα κάτι άλλο, οπότε δεν είχα να συγκρίνω. Αυτό που θυμάμαι ήταν η τρελή χαρά όταν ερχόταν να με δει ο μπαμπάς μου. Δηλαδή ήταν σαν το καλύτερο δώρο του κόσμου κάθε φορά που ερχόταν. Τσίριζα, έκλαιγα, ήταν κι αυτός πάρα πολύ εκδηλωτικός», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της η ηθοποιός Μελία Κράιλινγκ.