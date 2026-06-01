H Αθηνά Οικονομάκου χορεύει «Bangaranga», φορώντας το μπικίνι της

Μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της διανύει η Αθηνά Οικονομάκου, καθώς πριν από μερικές ημέρες ενώθηκε με δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Μπρούνο Τσερέλα.

Η γνωστή ηθοποιός αυτές τις ημέρες βρίσκεται στο Μιλάνο με τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει από τον προηγούμενο γάμο της με τον Φίλιππο Μιχόπουλου και περνάει όμορφα, μακριά από τη ρουτίνα και τις ευθύνες της Αθήνας. Μάλιστα, η Αθηνά Οικονομάκου την Κυριακή (31.05.2026) δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο που χορεύει ξέγνοιαστα το νικητήριο τραγούδι της φετινής Eurovision.

Η όμορφη καλλιτέχνιδα λικνίζεται στους ρυθμούς του «Bangaranga», που ερμήνευσε στον μουσικό διαγωνισμό η Dara για λογαριασμό της Βουλγαρίας. Η Αθηνά Οικονομάκου στο βίντεο που μοιράστηκε φοράει ένα εντυπωσιακό μπικίνι με floral σχέδια που αναδεικνύει το καλλίγραμμο σώμα της.

«How your email finds me», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε η Αθηνά Οικονομάκου, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται στο Μιλάνο.

Σημειώνεται ότι η Αθηνά Οικονομάκου παντρεύτηκε τον Μπρούνο Τσερέλα κάτω από άκρα μυστικότητα στην Πλάκα το Σάββατο (16.05.2026).

Ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο είχε πει στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τα εξής: «Στην περίπτωση γάμου μεταξύ Καθολικού και Ορθόδοξης βγαίνουν οι σχετικές άδειες. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι όπως όλοι οι γάμοι. Δεν έχει κάποια διαφορά από τους άλλους γάμους. Είναι μια διαδικασία που γίνεται από την Αρχιεπισκοπή σε κάθε Μητρόπολη και βγαίνουν οι σχετικές άδειες. Ο γάμος ήταν σε στενό κύκλο, ήταν λίγοι οι καλεσμένοι. Το ζευγάρι ήταν χαρούμενο. Ήταν όπως όλα τα ζευγάρια που παντρεύονται, με το άγχος, τη συγκίνηση, με όλα».