Ο Σάκης Ρουβάς πήγε με τα παιδιά του να δουν «Star Wars»: Το βίντεο με τον γιο του να χορεύει ντυμένος Stormtrooper

Κατά καιρούς ο Σάκης Ρουβάς μοιράζεται στιγμές από την προσωπική του ζωή με τους διαδικτυακούς του φίλους, δίνοντας μία μικρή… γεύση από την καθημερινότητά του.

Ο διάσημος pop star έχει δημιουργήσει μια ευτυχισμένη οικογένεια με την Κάτια Ζυγούλη και είναι πατέρας 4 παιδιών. Οπότε η ζωή του περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες που ευχαριστούν τόσο μικρούς όσο και μεγάλους. Ο Σάκης Ρουβάς την Παρασκευή (29.05.2026) μοιράστηκε στο Instagram κάποια βίντεο από την εξόρμηση που έκανε με τα παιδιά του στον κινηματογράφο.

Η οικογένεια Ρουβάς παρακολούθησε τη νέα ταινία «Star Wars», που έχει τίτλο «Star Wars: The Mandalorian and Grogu», που κυκλοφόρησε πρόσφατα στη χώρα μας. Αρχικά ο τραγουδιστής ανέβασε ένα βίντεο από τη στιγμή που ήταν με τον ένα του γιο στο αμάξι και άκουγαν το τραγούδι «Billie Jean», χορεύοντας και τραγουδώντας. Μάλιστα, ο γιος του Σάκη Ρουβά φορούσε μια στολή το σύμπαν του Star Wars. Συγκεκριμένα ήταν ντυμένος Stormtrooper.

«Εμείς όταν το Billie Jean παίζει στο Spotify», έγραψε ο Σάκης Ρουβάς ως λεζάντα στο βίντεο που ανέβασε.

Παράλληλα, ανέβασε ακόμα ένα βίντεο που περπατούσε μαζί με τον γιο του.

«Family movie night. Mission accompished. Tα παιδιά ξετρελάθηκαν με το Star Wars», έγραψε ο Σάκης Ρουβάς.

«Συνειδητοποίησα μετά από όλη αυτήν την πορεία ότι στην Eurovision δεν πηγαίνεις για την πρωτιά, είναι ωραίο αν συμβεί. Αλλά το να πας με την ιδέα του τα κερδίσω είναι λάθος κίνητρο. Την τέχνη δεν μπορούμε να την αξιολογήσουμε και να τη συγκρίνουμε. Το να πας στη Eurovision με τη λογική πάω να κερδίσω εγώ το έκανα, αυτό ήθελα και αυτός ήταν ο πόθος μου. Αλλά τότε ήμουν σε αυτό αυτό το πλαίσιο το νοητικό. Ήθελα να κερδίζω, να πετυχαίνω, να είμαι Νο1, συγκρινόμενος και ανταγωνιζόμενος όλους τους άλλους καλλιτέχνες. Είναι πολύ λάθος αυτό τελικά. Στα τάλεντ σόου βλέπουμε ανθρώπους να κερδίζουν και να μην κάνουν καριέρα και άλλους να μην κερδίζουν και να κάνουν», εξομολογήθηκε στο παρελθόν ο Σάκης Ρουβάς.