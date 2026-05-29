Η νικήτρια του «My Style Rocks», Σοφία Χριστοδούλου, για τo body shaming που δέχτηκε: Είχαμε παρόμοιο σωματότυπο

Ένα απίστευτο περιστατικό βίωσε η νικήτρια του τελευταίου κύκλου του τηλεπαιχνιδιού μόδας του ΣΚΑΪ, «My Style Rocks», Σοφία Χριστοπούλου, όταν έπεσε θύμα body shaming από μία άγνωστη γυναίκα.

Η ίδια κατήγγειλε το γεγονός μέσω των social media, δημοσιεύοντας ένα σχετικό βίντεο από το περιστατικό. Την Παρασκευή (29.05.2026) η Σοφία Χριστοδούλου του «My Style Rocks» περιέγραψε τα όσα βίωσε στην τελευταία εκπομπή του Κώστα Τσουρού, με τίτλο «Το ‘χουμε».

«Περπατούσα με τα ακουστικά μου και σταματάει μία γυναίκα μπροστά μου, να μην μπορώ να περάσω, δηλαδή μου έχει κόψει τον δρόμο. Και γυρίζει και μου λέει “συγγνώμη, αλλά είσαστε πάρα πολύ αδύνατη”. Εκείνη την ώρα εγώ δεν αντέδρασα. Προχώρησα, έφυγα. Πήγα λίγο πιο κάτω, έβαλα λίγο τα κλάματα μόνη μου. Πήρα τη μαμά μου και της είπα τι έγινε και της λέω “τώρα θα δεις”.

Δεν πρόλαβε καν να μου απαντήσει η μαμά μου και το κλείνω. Και λέω “θα πάω πίσω”. Πάω πίσω και τη βρίσκω μέσα σε ένα κατάστημα και λέω “θα μπω να της μιλήσω”. Κι εκείνη την ώρα που έβαλα το πρώτο βίντεο που βγάζω στον δρόμο, ήτανε πριν πάω να της μιλήσω», περιέγραψε η Σοφία Χριστοδούλου.

«Και περίμενα ότι θα μου πει “συγγνώμη” ή κάτι. Και μετά βλέπω αυτή την αντίδραση, που γίνεται στο βίντεο… Η γυναίκα αυτή ήταν έξω από το κατάστημα και φώναζε “μόλις σας είδα ήθελα να κάνω εμετό από το πόσο σκελετός είσαστε”. Ήταν μπροστά και η πωλήτρια του καταστήματος και ο άνθρωπος που δούλευε εκεί. Και την έδιωξαν και της είπανε “δεν φωνάζουμε και δεν κάνουμε σχόλια για το σώμα του άλλου”», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα ξεκαθάρισε: «Δεν ήταν μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας που να πεις ότι έχει άλλο σκεπτικό και είχαμε παρόμοιο σωματότυπο. Οπότε αυτό θεωρώ ότι μπορεί να μας λύσει πολλές απορίες στο γιατί το έκανε. Γενικά, υπάρχουν πολλά σχόλια στα social media. Πραγματικά δεν πίστευα ότι κάποιος μπορεί να έχει το θράσος, αυτό που γράφουνε, να το λέει και στα μούτρα σου. Κυριολεκτικά».

H ανάρτηση της Σοφίας Χριστοδούλου στο Instagram

Η νικήτρια του τελευταίου «My Style Rocks» είχε ανεβάσει ένα βίντεο με το περιστατικό στο Instagram, αποκαλύπτοντας τι είχε συμβεί με την άγνωστη που της επιτέθηκε χωρίς λόγο για τον σωματότυπό της.

«Σήμερα μια άγνωστη γυναίκα με σταμάτησε στον δρόμο για να μου σχολιάσει το σώμα μου. Έβγαλα τα ακουστικά, την κοίταξα, δεν απάντησα και έφυγα, έκατσα πέντε λεπτά και έκλαιγα. Πήρα τη μαμά μου τηλέφωνο γιατί πραγματικά με διέλυσε αυτό που άκουσα. Και μετά σκέφτηκα κάτι πολύ απλό: γιατί να το αφήσω έτσι;

Γιατί να πρέπει πάντα να καταπίνουμε τέτοιες συμπεριφορές για να θεωρούμαστε “ώριμοι”; Γιατί να πρέπει να μη μιλάμε όταν κάποιος μας κάνει χάλια;

Γύρισα πίσω και τη ρώτησα με ποιο δικαίωμα θεωρεί ότι μπορεί να σταματάει έναν άγνωστο στον δρόμο και να σχολιάζει το σώμα του. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο; Ότι άνθρωποι σαν κι αυτή πραγματικά πιστεύουν ότι δεν έκαναν τίποτα κακό. Ότι είναι “ένα σχόλιο”. Ότι “σιγά τι είπα”.

Αυτό το post πάει σε όλους εσάς που νιώθετε άνετα να σχολιάζετε σώματα. Σε όλους εσάς που γράφετε comments κάτω από βίντεο και φωτογραφίες λες και ο άλλος δεν θα τα διαβάσει ποτέ. Σε όλους εσάς που νομίζετε ότι έχετε δικαίωμα να λέτε σε κάποιον “είσαι πολύ αδύνατη”, “πάχυνες”, “έγινες έτσι”, “έγινες αλλιώς”.

Δεν ξέρετε τι περνάει ο άλλος. Δεν ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει αυτή η κουβέντα για κάποιον. Και δεν έχετε κανένα δικαίωμα να ακουμπάτε τόσο προσωπικά πράγματα. Οπότε την επόμενη φορά που θα πάτε να σχολιάσετε το σώμα κάποιου, θυμηθείτε κάτι: εσείς μπορεί να το ξεχάσετε σε 10 δευτερόλεπτα. Ο άλλος μπορεί να το κουβαλάει για χρόνια», έγραφε η ανάρτησή της στο Instagram.