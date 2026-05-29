Η εγκυμονούσα Αναστασία Γιούσεφ έκανε το πρώτο της μπάνιο στη θάλασσα

Μητέρα για πρώτη φορά πρόκειται να γίνει σε λίγο καιρό η Αναστασία Γιούσεφ και μερικές ώρες νωρίτερα αποφάσισε να απολαύσει το πρώτο της μπάνιο στη θάλασσα για φέτος.

Η γνωστή χορεύτρια μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram ενημερώνοντας τους θαυμαστές της σχετικά με την πρώτη της εξόρμηση στην παραλία. Φορώντας ένα μπεζ μπικίνι και με εμφανώς φουσκωμένη κοιλιά η Αναστασία Γιούσεφ πόζαρε με χάρη και ενθουσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

«Γεια σας αστεράκια μας! Ήρθαμε να κάνουμε το πρώτο μας μπανάκι. Μου αρέσει να πλατσουρίζω. Φιλάκια», είπε στο βίντεο που δημοσίευσε στο Ιnstaram η Αναστασία Γιούσεφ.

Πριν από μερικές ημέρες η Αναστασία Γιούσεφ αποκάλυψε ότι το μωράκι που περιμένει είναι αγοράκι.

«Θέλω να σας πω επειδή με ρωτάτε πολλά πράγματα, είμαι στον έκτο μήνα. Το έκρυβα αυτόν τον καιρό, γιατί ήθελα να κάνω κάποιες απαραίτητες εξετάσεις. Αρχικά, ήθελα να εξοικειωθώ με το σώμα μου και να είμαι έτοιμη να το ανακοινώσω, γιατί ήταν κάτι πολύ προσωπικό και πολύ ευαίσθητο για εμένα, οπότε το μοιράστηκα τώρα που ήμουν έτοιμη», είχε δηλώσει η Αναστασία Γιούσεφ πρόσφατα.