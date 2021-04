Μετά την εντυπωσιακή απαγγελία ποιημάτων της στην τελετή ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν, η Αμάντα Γκόρμαν είναι τώρα στο εξώφυλλο του τεύχους Μαΐου της αμερικανικής Vogue. Η 23χρονη ποιήτρια και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και κατά των φυλετικών διακρίσεων το τελευταίο διάστημα έχει προσέλκυσε την προσοχή του κόσμου των ΜΜΕ και της μόδας.

Μετά την τελετή ορκωμοσίας του προέδρου των ΗΠΑ τον Ιανουάριο, η Αμάντα Γκόρμαν, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, έδωσε συνέντευξη στην πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα, εμφανίστηκε στο ημίχρονο του Super Bowl και στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο με το πρακτορείο μοντέλων IMG. Τα δύο βιβλία της, «The Hill We Climb: Poems» και «Change Sings: A Children’s Anthem», έχουν κατακτήσει τις κορυφαίες λίστες σε ολόκληρη την Αμερική.

Στη συνέντευξή της μιλώντας για το πόσο μακριά έχει φτάσει σε τόσο μικρή ηλικία, η Αμάντα Γκόρμαν λέει: «Χρειάστηκε τόση δουλειά, όχι μόνο για μένα, αλλά και για την οικογένειά μου και την κοινότητά μου, για να φτάσω εδώ». Η 23χρονη ποιήτρια μοιράζεται επίσης τα συναισθήματά της για την απίστευτη επιτυχία της και την προσπάθεια να επιτύχει το μεγαλείο.

«Έμαθα ότι δεν είναι πρόβλημα το να φοβάμαι. Και επιπλέον ότι δεν είναι πρόβλημα να αναζητώ το μεγαλείο» λέει. «Αυτό δεν με κάνει μια μαύρη τρύπα που αναζητά την προσοχή. Με κάνει σουπερνόβα» υπογραμμίζει.

Παρά την επιτυχία της μέχρι στιγμής, η γεννημένη στο Λος Άντζελες, Αμάντα Γκόρμαν αναφέρει ότι έχει γίνει πολύ πιο επιλεκτική σε αυτά που προωθεί, σημειώνοντας ότι απέρριψε περίπου 17 εκατομμύρια δολάρια που της προσφέρθηκαν. Κοιτάζοντας μπροστά, αναμένει να προχωρά σε συνεργασίες μόνο εάν ευθυγραμμίζονται με τους μακροπρόθεσμους στόχους της – όπως η υποψηφιότητα για την προεδρία το 2036 – και δεν κάνουν σύμβολο τη μαύρη ταυτότητά της.

