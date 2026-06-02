Αναστασία: «Ένιωσα πιεσμένη και στεναχωρημένη» – «Έλεγα ότι δεν θα αντέξεις» της είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Η Αναστασία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας 1η Ιουνίου και μίλησε για την καριέρα και τα προσωπικά της. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θυμήθηκε την προηγούμενη συζήτησή τους και τα όσα είχε σκεφτεί τότε για την τραγουδίστρια. Η πίεση που αισθανόταν ήταν αφόρητη, αφού όπως παραδέχτηκε η 22χρονη, φοβόταν μην κάνει λάθη που της κοστίσουν επαγγελματικά.

Αναστασία και Γρηγόρης Αρναούτογλου συζήτησαν στο «The 2night Show», με την ερμηνεύτρια να θυμάται δυσκολίες που κλήθηκε να διαχειριστεί: «Μου φαίνεται απίστευτο ότι έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε που το “Αμαρτίες” έγινε viral στο TikTok. Μπορεί να γνωρίσεις πολύ ωραίους ανθρώπους αλλά και “άσχημους” ψυχικά. Πάνω από όλα έχει να κάνει για εμένα η επαφή μου με τον κόσμο. Ό,τι κάνω βγαίνει από τη ψυχή μου, δεν μου αρέσει να προσποιούμαι κάτι που δεν είμαι», είπε κατά τη διάρκεια της συζήτησης η τραγουδίστρια.

«Πέρυσι ένιωσα πιεσμένη και στενοχωρημένη. Ένιωθα συνεχώς μια απογοήτευση. Πάντα φοβάμαι να μην κάνω κάτι και χαλάσω όσα έχτισα. Δεν ζούσα τη στιγμή και την επιτυχία μου για να μη χάσω αυτό που έχω. Άκουγα να λένε συνεχώς για εμένα “είναι ένα πυροτέχνημα που θα σκάσει”. Εγώ προσπαθούσα να είμαι ήρεμη και να κάνω αυτό που αγαπώ και να μην γίνει αυτό που λένε, το να μην υπάρχω του χρόνου», εξομολογήθηκε ανοιχτά η νεαρή τραγουδίστρια.

Με αφορμή την συνάντησή της με τον παρουσιαστή, η Αναστασία παραδέχτηκε: «Την προηγούμενη φορά πέρυσι που είχα έρθει εδώ, είχαμε συζητήσει και το ένιωσα ότι ένιωσες πως εγώ δεν ήμουν καλά». Τότε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απάντησε: «Σε είδα… Εγώ πέρυσι στεναχωρήθηκα και είπα κοίτα να δεις, ότι δεν θα αντέξει. Πέρασε από το μυαλό μου αυτό το πράγμα γιατί δεν είναι εύκολο να αντέξεις όλη αυτή την πίεση».

Η καριέρα της εκτοξεύτηκε μέσα από το TikTok, όπου ένα σύντομο βίντεο με το τραγούδι της «Αμαρτίες» έγινε αμέσως viral. Με σωστές επιλογές κατάφερε να κάνει το όνειρό της για καριέρα στην εγχώρια βιομηχανία πραγματικότητα.

Όπως είπε, τίποτα δεν ήταν εύκολο και τίποτα δεν της χαρίστηκε. Δεν το έβαλε κάτω στις πρώτες δυσκολίες.

Αυτή την περίοδο η Αναστασία πραγματοποιεί τη μεγάλη καλοκαιρινή της περιοδεία με τίτλο «ΣΠΑΣΤΕ ΤΑ TOUR 2026». Μάλιστα, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, θα εμφανιστεί ζωντανά με ελεύθερη είσοδο στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια του Splash Festival 2026