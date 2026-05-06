Ανδρομάχη: Με τον Γιώργο Λιβάνη υπήρχε μηδέν σπίθα, όταν πήγα σπίτι του πρώτη φορά υπήρχε μεγάλη αμηχανία

Η Ανδρομάχη βρέθηκε καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (05-05-2026) και μίλησε για την μητρότητα, τη γνωριμία με τον σύζυγό της, Γιώργο Λιβάνη και την καριέρα της που βρίσκεται σε ανοδική τροχιά τα τελευταία χρόνια. Η τραγουδίστρια ανέφερε πως θα ήθελε να αποκτήσει και ένα δεύτερο παιδί στο μέλλον. Για την ώρα πάντως παραμένει επικεντρωμένη στο μεγάλωμα του γιου της και στην επαγγελματική πορεία της.

Μιλώντας για τον ερχομό του γιου της, η Ανδρομάχη ανέφερε στο «The 2night Show» πως: «Ο γιος μου είναι 19 μηνών. Η μητρότητα είναι υπέροχη, σε γεμίζει πολύ διαφορετικά. Νομίζω δεν μπορεί αν συγκριθεί με κάτι. Είναι πολύ μοναδικό το συναίσθημα. Προσφέρεις τα πάντα σε έναν άλλο άνθρωπο, τον βλέπεις να μεγαλώνει, σου μοιάζει και μοιάζει στον άνθρωπό σου. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο και ιδιαίτερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εγώ γενικά δεν αγχώνομαι για τίποτα. Ο Γιώργος ήταν κουλ, γενικά το απολαύσαμε και όταν το μάθαμε και όταν ήρθε. Το ζήσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν 9 μήνες γαλήνης, υπέροχοι, περάσαμε φανταστικά. Μπορώ να μιλάω για ώρες για τον μπέμπη και την εγκυμοσύνη. Δεν αγχώθηκα για τίποτα, γιατί έχω αποφασίσει ότι θα αγχώνομαι για συγκεκριμένα πράγματα, όπως η υγεία και για τίποτα άλλο.

Για οτιδήποτε λύνεται, δεν αγχώνομαι. Είπα ότι θα γεννήσω και θα κάνω ένα μικρό διαλειμματάκι. Στους 2,5 μήνες αφού γέννησα, ξεκίνησα να δουλεύω. Δεν κρατήθηκα κιόλας» δήλωσε στη συνέχεια η τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια η Ανδρομάχη πρόσθεσε πως: «Θέλουμε πολύ με τον Γιώργο να κάνουμε κι άλλο μωρό αλλά θέλω λίγο να δουλέψω, να το ευχαριστηθώ. Ιδανικά θα ήθελα σίγουρα άλλον έναν χρόνο. Τώρα αν έρθει… 18 Αυγούστου κλείνουμε τρία χρόνια με τον Γιώργο και το μωρό κοντεύει δύο» είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με την αρχική γνωριμία της με τον Γιώργο Λιβάνη, ανέφερε ότι: «Με τον Γιώργο γνωριστήκαμε το 2018 στο Fantasia, που δουλεύαμε μαζί. Ήμασταν σε διπλανά καμαρίνια στο κάτω υπόγειο, γιατί τότε ξεκινούσαμε. Δεν με φλέρταρε, ήμασταν φίλοι που δεν βλέπονται συχνά αλλά ξέρουν όλα τα προσωπικά ο ένας του άλλου. Υπήρχε μηδέν σπίθα. Ήξερε τα πάντα και ήξερα τα πάντα (σ.σ. για τις προσωπικές μας ζωές). Σκέψου όταν χώρισε από την τελευταία του σχέση, δεν έκλαιγε. Χάρηκε ο άνθρωπος».

Επιπλέον, η γνωστή τραγουδίστρια σημείωσε πως «Όταν έσκασε η “Παράλληλη Αγάπη” ήμασταν πάλι στο Fantasia, δουλεύαμε μαζί και κάποια στιγμή κάτι έπαθε και τον ακούω μια μέρα να λέει στο καμαρίνι του: “Εγώ αν ερωτευτώ, τελείωσε”. Αναρωτιόμουν για ποιον μιλάει. Δεν κατάλαβα ότι μιλάει για εμένα. Έκανε τις κινήσεις του, έστειλε τα μηνύματά του… Έπαθα σοκ όταν μου έστειλε μηνύματα, γιατί εγώ θέλω ηρεμία στη ζωή μου. Είχα κατατάξει τον Γιώργο στη φιλική κατηγορία. Δεν τον είχα στο κεφάλι μου διαφορετικά. Έπαθα ένα σοκ, γιατί μου χάλαγε την ηρεμία και την αρμονία μου. Είπα στην αδερφή μου: “Ρε γαμ@@το τι θέλει τώρα και μου έστειλε ότι με είδε στον ύπνο του;”. Το ένα έφερε το άλλο».

Μεταξύ άλλων, η Ανδρομάχη αποκάλυψε ότι «Κάποια στιγμή είχα ένα live στη Λάρισα, επέστρεφα οδικώς και μου είπε να πάω από το σπίτι του να κοιμηθούμε. Είπα να πάω, μου το είχε βάλει στο κεφάλι και ένιωθα οικειότητα με τον Γιώργο. Πήγα στο σπίτι και υπήρχε μεγάλη αμηχανία. Ο,τι πιο άβολο έχω ζήσει στη ζωή μου. Ήμασταν λες και είχαμε πρόβλημα. Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα γιατί περνάς από κάτι σε κάτι άλλο. Το κατάλαβα ότι δεν πηγαίνω μόνο για ύπνο. Μου έκανε επίθεση και παντρευτήκαμε».

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Ανδρομάχη ανέφερε για την καριέρα της πως «Είμαι πολύ τυχερή, μάλλον, γιατί δεν έχω συναντήσει ποτέ κάποια κατάσταση περίεργη. Ούτε καν άσχημη. Οι χώροι, τα μαγαζιά και οι καλλιτέχνες που έχω δουλέψει ήταν πάντα άψογοι και πολύ περιποιημένα τα πράγματα και backstage. Δηλαδή καμία σχέση με τις φοβίες που μπορεί να είχαν οι γονείς μου ή οποιοσδήποτε. Πάρα πολύ λογικό. Τώρα που πηγαίνω πίσω και σκέφτομαι πώς κινήθηκα… Ήθελα να περάσω σε μια σχολή στην Αθήνα απλά για να γίνω τραγουδίστρια και το έκανα, ήρθα. Αυτόματα έβγαλα τη σχολή από το κεφάλι μου, γιατί ήθελα να συγκεντρωθώ στο τραγούδι. Δεν είχα καν πλάνο. Ήξερα τι θέλω να κάνω και ότι πρέπει να δουλέψω γενικά, σε όλα τα κομμάτια για να το προσεγγίσω. Αλλά πήγαινα πολύ στα τυφλά».

Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μία παραμυθένια τελετή. Όλοι έδωσαν το παρών για να μπορέσουν να πετάξουν λίγο ρύζι στο ερωτευμένο ζευγάρι και να συμβάλουν με αυτόν τον τρόπο στο «ρίζωμα» του γάμου τους.