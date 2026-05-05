Νίκη Λυμπεράκη: «Προσπαθώ να βρω χρόνο για προσωπική ζωή – Αδικίες και δύσκολες έρχονται σετ με αυτό που αγαπώ»

«Η εκπομπή “Πάμε μια βόλτα;” είναι κάτι τελείως διαφορετικό απ’ ότι έχω κάνει μέχρι σήμερα», είπε η παρουσιάστρια
Η Νίκη Λυμπεράκη, μίλησε στο «Breakfast@star» το πρωί της Τρίτης 05.05.2026 και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη νέα της εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» στο Mega.

«Η εκπομπή “Πάμε μια βόλτα;” είναι κάτι τελείως διαφορετικό απ’ ότι έχω κάνει μέχρι σήμερα. Ήταν ιδέα της Φρόσως Ράλλη και είναι κάτι που το κάνω με μεγάλο ενθουσιασμό», είπε αρχικά η Νίκη Λυμπεράκη για τη νέα της εκπομπή.

Η Νίκη Λυμπεράκη είπε στη συνέχεια: «Είναι μια εκπομπή που μας έχει δώσει πολλές φορές τροφή για στοχασμό και έμπνευση. Δεν το αντιλαμβάνομαι ως κάτι lifestyle, όπως και πολλά στη «Μεγάλη Εικόνα» δεν τα αντιλαμβάνομαι ως σκληρή ενημέρωση.

 

Δεν μπορώ να πω αν η «Μεγάλη Εικόνα» θα συνεχιστεί και του χρόνου, ρωτήστε το κανάλι. Είναι τιμητικό που ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε ότι τα σαββατοκύριακα παίρνουν ξανά ζωή με εκπομπές σαν τη δική μου. Όλα τα επαγγέλματα θέλουν γερό στομάχι, όχι μόνο το δικό μας».

Κλείνοντας, η Νίκη Λυμπεράκη ανέφερε: «Είμαι ευγνώμων που κάνω τη δουλειά που αγαπώ. Αδικίες και δύσκολες στιγμές υπάρχουν σε όλους. Ευτυχώς που οι δικές μου έρχονται σετ με αυτό που αγαπώ. Προσπαθώ να βρω χρόνο για προσωπική ζωή, είναι ένας μακρύς αγώνας δρόμου».

