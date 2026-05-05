Η Αντζελίνα Τζολί πουλάει την έπαυλή της στο Λος Άντζελες για 30 εκατ. δολάρια – Φουντώνουν οι φήμες ότι εγκαταλείπει οριστικά τις ΗΠΑ

Η Αντζελίνα Τζολί έβγαλε προς πώληση την εμβληματική της έπαυλη στο Λος Άντζελες έναντι 29,9 εκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας τα σενάρια ότι ετοιμάζεται να εγκαταλείψει οριστικά τις ΗΠΑ.

Η 50χρονη Τζολί είχε αγοράσει το εντυπωσιακό ακίνητο το 2017, λίγο μετά το διαζύγιό της από τον Μπραντ Πιτ, και από τότε αποτέλεσε την κύρια κατοικία της μαζί με τα έξι παιδιά τους. Ωστόσο, η ίδια έχει δηλώσει ανοιχτά ότι επιθυμεί να απομακρυνθεί από το Λος Άντζελες, μόλις το μικρότερο από τα παιδιά της ενηλικιωθεί.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε εξηγήσει πως, βάσει της συμφωνίας διαζυγίου, ήταν υποχρεωμένη να παραμείνει στην Καλιφόρνια έως ότου όλα τα παιδιά της κλείσουν τα 18. Πλέον, με τα δίδυμα Νόξ και Βίβιεν γίνονται 18 και η απόφαση μοιάζει να μπαίνει σε εφαρμογή.

Η πολυτελής κατοικία, με έξι υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια, βρίσκεται σε μια καταπράσινη έκταση σχεδόν δύο στρεμμάτων και κουβαλά βαριά κινηματογραφική ιστορία. Ανήκε κάποτε στον θρυλικό σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μιλ, έναν από τους πρωτοπόρους του Χόλιγουντ, ενώ επεκτάθηκε τη δεκαετία του 1920 με την προσθήκη γειτονικής κατοικίας που είχε συνδεθεί με τον Τσάρλι Τσάπλιν.

Το ακίνητο περιγράφεται, σύμφωνα με την New York Post, ως ένα «εμβληματικό συγκρότημα» που αποπνέει την αίγλη της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ, με ανέσεις όπως γυμναστήριο, ξενώνα, πισίνα και ιδιωτικό χώρο ασφαλείας. Παρά τη μακρά ιστορία του, η αγγελία αποφεύγει να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις παρεμβάσεις της Τζολί στο εσωτερικό, προφανώς για λόγους ιδιωτικότητας.

Η ίδια έχει εκφράσει την επιθυμία να περνά περισσότερο χρόνο στην Καμπότζη, μια χώρα με την οποία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς, ενώ έχει τονίσει πως αναζητά περισσότερη ηρεμία και ασφάλεια για την οικογένειά της.

Η πώληση αυτής της ιστορικής έπαυλης δεν είναι απλώς μια ακόμη αγοραπωλησία ακινήτου αλλά και το προοίμιο μιας νέας ζωής μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ.