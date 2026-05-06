Γιάννης Τσορτέκης για το σοβαρό τροχαίο του: Πήγα και ήρθα, τότε φοβήθηκα και είχα μαζευτεί για ένα διάστημα

Ο Γιάννης Τσορτέκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» το βράδυ της Τρίτης 5 Μαϊου και μεταξύ άλλων μίλησε για το σοβαρό τροχαίο που είχε στο παρελθόν, με το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Το ατύχημα τον έκανε να φοβηθεί και να αναθεωρήσει πολλά από τα όσα έκανε και πίστευε για την οδήγηση. Σταδιακά το ξεπέρασε και επανήλθε στους γνώριμους ρυθμούς του.

Όπως είπε για το τροχαίο ο Γιάννης Τσορτέκης: «Όλα τυχαία είναι στη ζωή. Είχα και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο κάποια στιγμή. Πήγα και ήρθα. Τότε είχα φοβηθεί, είχα μαζευτεί, αλλά εφόσον συνέχισα να ζω σαν άνθρωπος, ξανανοίχτηκα. Ήταν με το αυτοκίνητο. Με τη μηχανή δε μου έχει συμβεί.

Είναι πάρα πολύς καιρός που απολαμβάνω την οδήγηση και σε μεγάλη ταχύτητα και σε μικρή. Με εκνευρίζει η κίνηση, γι’ αυτό και δεν θα γινόμουν ταξιτζής. Αυτό δεν το αντέχω. Δεν κορνάρω με τίποτε, γιατί είναι άσκηση αυτό. Δεν κόρναρα ποτέ γιατί σκέφτομαι ότι σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί να βρεθώ κι εγώ. Αλλά ναι, θα μου σπάσουν τα νεύρα» είπε ο ηθοποιός.

Η αποκάλυψη έγινε στο πλαίσιο συζήτησης για τις επικίνδυνες εμπειρίες της ζωής του, σημειώνοντας πως νιώθει ότι ζει «κατά τύχη» λόγω του πειραματισμού του με τα όρια.

Ο Γιάννης Τσορτέκης είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και βραβευμένους Έλληνες ηθοποιούς και σκηνοθέτες της γενιάς του. Έγινε ευρύτερα γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από ρόλους όπως ο «Χαράλαμπος» στο Maestro και ο «Γιώργης» στη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει»