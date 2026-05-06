Πολυάννα Σφακιανάκη: «Μου έλειψε πάρα πολύ» έλεγε για τον Νότη Σφακιανάκη η αδερφή του που έφυγε από τη ζωή

Ο Νότης Σφακιανάκης θρηνεί για την απώλεια της αδερφής του, λίγους μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του. Η Πολυάννα Σφακιανάκη έδωσε μάχη με τον καρκίνο και πάλεψε με γενναιότητα. Ήταν δεμένη με τον αδερφό της στο πέρασμα των χρόνων και έζησε την πορεία του στην εγχώρια δισκογραφία από το ξεκίνημά της. Δήλωνε περήφανη για τα όσα πέτυχε ο καλλιτέχνης και ενοχλημένη με εκείνους που διέρρεαν ψέματα για να τον πλήξουν.

«Εύχομαι σε όλους να έχουν έναν τέτοιο γιο ή αδελφό» είχε πει στο παρελθόν η Πολυάννα Σφακιανάκη, συνοψίζοντας μέσα σε αυτή την πρόταση, όλα όσα αισθανόταν για τον καλλιτέχνη. Ο Νότης Σφακιανάκης ποτέ δεν έλειψε από το πλευρό της. Παρέμεινε το ίδιο απλός, όπως έλεγε η αδερφή του, ακόμα και όταν έγινε «πρώτο όνομα». Είχε παραδεχτεί πάντως, ότι τα πρώτα χρόνια που έφυγε από την Κω, της έλειψε πάρα πολύ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αφορμή τη δυσάρεστη απώλεια, το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου, στην εκπομπή «Buongiorno» προβλήθηκε ένα βίντεο από μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Πολυάννα Σφακιανάκη στην εκπομπή Gala και στη δημοσιογράφο, Μαρία Σταματέρη.

«Ήμασταν πολύ δεμένα αδέλφια, έτσι μας είχαν μάθει οι γονείς μας και ο παππούς με τη γιαγιά μας που μας μεγάλωσαν. Όταν ο Νότης έφυγε από την Κω και πήγε στην Αθήνα για να ψάξει την τύχη του στο τραγούδι, εγώ για έναν μήνα ήμουν άρρωστη. Ήταν μικρότερός μου και τον ντάντευα από μικρό. Μου έλειψε πάρα πολύ, ήταν πολύ άσχημη περίοδος για εμένα», είχε αναφέρει η Πολυάννα Σφακιανάκη.

«Κατά καιρούς βγαίνουν πολλοί και λένε διάφορα και εκνευρίζομαι διότι είναι αναλήθειες και είναι και από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Νότη. Λένε ότι ο Νότης στο νυχτερινό κέντρο δεν αφήνει άνθρωπο να χορέψει, πράγμα που δεν ευσταθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λένε ότι δεν έχει καλή σχέση με τους δικούς του, που αυτό δεν στέκει με τίποτα. Ο Νότης μας στήριζε όλους. Εύχομαι σε όλους να έχουν έναν τέτοιο γιο ή αδελφό», είχε δηλώσει η αδελφή του επιτυχημένου καλλιτέχνη.

Η κηδεία της αναμένεται να τελεστεί την Πέμπτη 7 Μαΐου στην Κω, τον τόπο καταγωγής της, όπου και ζούσε τα τελευταία χρόνια. Εκεί αναμένεται να συγκεντρωθούν συγγενείς και φίλοι για να της πουν το τελευταίο αντίο.