Κατερίνα Παναγοπούλου: Μαυρισμένη και χαλαρή μαγνήτισε τα βλέμματα στη Μύκονο

Εντυπωσιακή, ηλιοκαμένη και χαλαρή εμφανίστηκε η δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου, στη Μύκονο. Με καλοκαιρινό στυλ φορώντας ένα ρούχο που αναδείκνυε εκπληκτικά οι σούπερ κοιλιακοί της.

Με το που ολοκλήρωσε τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις η Κατερίνα Παναγοπούλου ετοίμασε βαλίτσες για τη Μύκονο.

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Η γνωστή δημοσιογράφος παραθερίζει εδώ και λίγες μέρες στο νησί των ανέμων μακριά από τα τηλεοπτικά στούντιο και τις κάμερες και το βράδυ του Σαββάτου (08.08.2026) βρέθηκε στα Ματογιάννια για βόλτα μαζί με μια φίλη της.

«Περνάω πολύ καλά στη Μύκονο, θα κάτσω 5 ημέρες», είπε η δημοσιογράφος αρχικά, ενώ φάνηκε να μην θέλει να δώσει δηλώσεις στην κάμερα.

Η ιδία απέφυγε να σχολιάσει τις καταιγιστικές ανακατατάξεις που σημειώνονται στον τηλεοπτικό χώρο, όταν ερωτήθηκε.

«Είμαστε διακοπές, δεν χρειάζεται να συζητάμε για δουλειά», είπε όλο νόημα η γνωστή δημοσιογράφος.