Lifestyle

Περήφανη η Αλεξάνδρα Νίκα για την αδελφή της Νταίζη: «Η απίστευτα έξυπνη αδελφή μου θα δουλέψει για την Amazon»

Η Νταίζη Νίκα, όπως φαίνεται, διαπρέπει στην επαγγελματική της ζωή καθώς σύντομα αναμένεται να ταξιδέψει στο Μαϊάμι
Η Αλεξάνδρα Νίκα
Η Αλεξάνδρα Νίκα / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Η Αλεξάνδρα Νίκα είναι χαρούμενη και περήφανη για την αδελφή της, Νταίζη και θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με τους followers της μια σημαντική στιγμή για την αδελφή της, Νταίζη εκφράζοντας τον θαυμασμό και την αγάπη της για εκείνη.

Η ίδια ανέβασε μια φωτογραφία της Νταίζης Νίκα και μέσα από τη λεζάντα της εξέφρασε τον θαυμασμό και την αγάπη που τρέφει για εκείνη.

Η Νταίζη Νίκα, όπως φαίνεται, διαπρέπει στην επαγγελματική της ζωή καθώς σύντομα αναμένεται να ταξιδέψει στο Μαϊάμι όπου θα εργαστεί για την Amazon.

«Τόσο περήφανη για την όμορφη και απίστευτα έξυπνη αδελφή μου, η οποία πηγαίνει στο Miami για να δουλέψει για την Amazon», έγραψε χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Νίκα.

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