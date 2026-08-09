Περήφανη η Αλεξάνδρα Νίκα για την αδελφή της Νταίζη: «Η απίστευτα έξυπνη αδελφή μου θα δουλέψει για την Amazon»

Η Αλεξάνδρα Νίκα είναι χαρούμενη και περήφανη για την αδελφή της, Νταίζη και θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με τους followers της μια σημαντική στιγμή για την αδελφή της, Νταίζη εκφράζοντας τον θαυμασμό και την αγάπη της για εκείνη.

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Η ίδια ανέβασε μια φωτογραφία της Νταίζης Νίκα και μέσα από τη λεζάντα της εξέφρασε τον θαυμασμό και την αγάπη που τρέφει για εκείνη.

Η Νταίζη Νίκα, όπως φαίνεται, διαπρέπει στην επαγγελματική της ζωή καθώς σύντομα αναμένεται να ταξιδέψει στο Μαϊάμι όπου θα εργαστεί για την Amazon.