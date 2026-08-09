Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας για την Εύα Καρύδη: «Θα το έκανα 500 φορές – Σημαντικό να είσαι με έναν άνθρωπο που θαυμάζεις»

Για τη μακροχρόνια σχέση του με την Εύα Καρύδη, αλλά και για την πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή του μετά τα προσβλητικά σχόλια που δέχτηκε η σύντροφός του στα social media, μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Εύα Καρύδη έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, μια κοινή τους έξοδος στο κέντρο της Αθήνας και οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media προκάλεσαν πλήθος αρνητικών σχολίων.

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Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αποφάσισε τότε να απαντήσει δημόσια μπροστά στην ανοίκεια επίθεση που δέχτηκε η σύντροφός του.

Σε συνέντευξή του στη RealLife και την Κορύνα Μανταγάρη, σημείωσε: «Με την Εύα είμαστε μαζί 13-14 χρόνια, με τα πέρα και τα δώθε, με τα πάνω και τα κάτω, έτσι όπως είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις. Μια πεθαίνουν, μια αναζωπυρώνονται, μια σβήνουν, μια φεύγουν και είμαστε μια χαρά.

Τι δουλειά έχει μαζί μου, ήθελα να ήξερα… Είναι σημαντικό να είσαι με έναν άνθρωπο που θαυμάζεις. Καλές ή κακές στιγμές τα αφήνω, γιατί το πώς δομεί κάθε ζευγάρι τη δική του σχέση δεν είναι αξίωμα. Δύο άνθρωποι δημιουργούν τη δική τους συνθήκη. Το να θαυμάζεις τον άνθρωπό σου είναι σημαντικό. Αυτό νομίζω ότι κρατά τα ζευγάρια».

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Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εξήγησε και τι τον οδήγησε να αντιδράσει: «Θα το έκανα 500 φορές. Δεν σκέφτηκα στιγμή “είμαι διάσημος, άστο να περάσει, ένα site το έγραψε”. Μόλις την είδα κάπως, ότι τη στεναχώρησε αυτό, γιατί δεν είναι ωραίο να σε βρίζουν σωρηδόν άγνωστοι ξαφνικά, επειδή είσαι με τον καραγκιόζη τον διάσημο… “κάτσε”, λέω, “εγώ φταίω γι’ αυτό, γιατί αν δεν ήταν μαζί μου, δεν θα γινόταν, οπότε εγώ πρέπει να αναλάβω την ευθύνη”.

Το άρθρο είχε τίτλο “Ποια είναι η σύντροφος του Αλέξανδρου Τσουβέλα” και μετά έγραφαν σχόλια από κάτω, λες κι εγώ είμαι ο Μπραντ Πιτ. Οι φωτογραφίες αδικούν την Εύα, δεν έχει φωτογένεια, τι να κάνουμε… Κι εμένα, αν με πάρεις από το πλάι, είμαι σαν γεράκι με μουστάκι».