Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Γιατί να παλεύω με τον χρόνο, αφού είναι δεδομένο ότι δεν μπορώ να τον νικήσω;

Στη σχέση που διατηρεί με τον χρόνο αλλά και σε όσα θέλει να έρθουν, ή να παραμείνουν, μέσα στο 2026 αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Κορίνα Μανταγα​ρη.

Στην ίδια συνέντευξη, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον σύζυγό της, Φάνη Μουρατίδη και ανέφερε πως είναι ένα άτομο που έχει μάθει να σέβεται, όχι μόνο τις γυναίκες αλλά όλους τους ανθρώπους.

Η γνωστή ηθοποιός μιλάει σε αυτό το απόσπασμα για τη νέα χρονιά και την ηλικία της. Στα 51 χρόνια της συνεχίζει να είναι φιλόδοξη και να βάζει επαγγελματικά στοιχήματα. Έγινε ευρέως γνωστή από τη δραματική σειρά του Μανούσου Μανουσάκη «Ψίθυροι καρδιάς», η οποία τη σεζόν 1997-1998, είχε ξεπεράσει σε τηλεθέαση ακόμη και το Μουντιάλ της Γαλλίας. Από εκείνη την εποχή, έχουν περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Ποια είναι η σχέση σου με τον χρόνο;

Τον χρόνο δεν τον πολυσκέφτομαι τις περισσότερες φορές, προτιμώ να είμαι σε δράση. Με ενδιαφέρει να είμαι υγιής, γι’ αυτό γυμνάζομαι και προσπαθώ να τρώω σωστά. Για την εμφάνιση μου κάνω πολύ λίγα πράγματα προς το παρόν, χωρίς όμως να περιορίζω τον εαυτό μου ότι δεν θα κάνω κάτι στο μέλλον, αν κάτι δεν μου αρέσει. Είμαι τώρα σε μια ηλικία που μάλλον θα πρέπει να κάνω κάτι… Αλλά, γιατί να παλεύω με τον χρόνο; Αφού είναι δεδομένο ότι δεν μπορώ να τον νικήσω. Με ενδιαφέρει να είμαι υγιής.

Τι περιμένεις και τι εύχεσαι για το 2026;

Πρωτοχρονιά θα είμαι στη Θεσσαλονίκη και θα επιστρέψω στην Αθήνα, γιατί στις 16 Ιανουαρίου ξεκινάμε παραστάσεις στο θέατρο Βεάκη. Θα πω κάτι πολύ τετριμμένο, τα τελευταία χρόνια εύχομαι μόνο ένα πράγμα. Εύχομαι η καινούργια χρονιά να μη μου πάρει τίποτα. Ας μη μου φέρει τίποτα, αλλά να μη μου πάρει κιόλας.

Σε όλους τους ανθρώπους εύχομαι να έχουν υγεία και σε όσους έχουν πρόβλημα υγείας να γίνουν καλά. Και θα πρέπει να κοιτάζουμε τον διπλανό μας λίγο περισσότερο και να μην ασχολούμαστε μόνο με τον εαυτό μας και το στιγμιαίο μας συμφέρον. Εύχομαι το 2026 να φέρει ενσυναίσθηση και η ενσυναίσθηση να φέρει και την αλληλεγγύη.