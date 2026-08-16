Άννα Βίσση και Λευτέρης Πανταζής τραγούδησαν μαζί στους Αρκιούς – Η στιγμή που σπάνε πιάτα μπροστά τους

Άννα Βίσση και Λευτέρης Πανταζής ερμήνευσαν τραγούδια τους, σε κατάστημα στους Αρκιούς τη νύχτα του Δεκαπενταύγουστου και ανέβασαν το θερμόμετρο της διασκέδασης στα ύψη. Οι θαμώνες σηκώθηκαν από τα τραπέζια και κάποιοι άρχισαν να βιντεοσκοπούν τη μουσική συνάντηση των δύο καλλιτεχνών με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η Άννα Βίσση με ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα και δίπλα της ο Λευτέρης Πανταζής, ντυμένος στα μαύρα. Οι δυο τραγουδιστές χόρεψαν, φωτογραφήθηκαν με τον κόσμο και έδειχναν να το απολαμβάνουν. Όταν το κέφι άναψε για τα καλά, κάποιοι έσπασαν πιάτα μπροστά τους.

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Η επιλογή των Αρκιών, ενός μικρού νησιού του συμπλέγματος των Λειψών, προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για ένα πιο ιδιωτικό καλοκαιρινό event, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Το περασμένο καλοκαίρι οι δύο καλλιτέχνες είχαν πρωταγωνιστήσει στο ίδιο πάρτι στους Αρκιούς. Τότε, η Άννα Βίσση είχε πάρει το μικρόφωνο, ενώ ο Λευτέρης Πανταζής είχε αναλάβει τη μουσική διασκέδαση των καλεσμένων, σε ένα γλέντι που κράτησε μέχρι αργά.

Οι δύο μεγάλοι Έλληνες καλλιτέχνες βρέθηκαν εκεί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και τη γιορτή της Παναγίας. Όταν συναντήθηκαν στο ίδιο μέρος, πήραν αμέσως τα μικρόφωνα και τραγούδησαν μαζί παλιές και νέες μεγάλες επιτυχίες τους.

Οι δύο τραγουδιστές ενώθηκαν μουσικά χωρίς να είναι τίποτα προγραμματισμένο, δημιουργώντας μια αλησμόνητη εμπειρία για τον κόσμο. Τα αποσπάσματα από το κοινό αυτό γλέντι κυκλοφόρησαν αμέσως στα social media και έδωσαν μια γεύση από τα όσα έγιναν τη νύχτα του Δεκαπενταύγουστου στους Αρκιούς.

Η Άννα Βίσση και ο Λευτέρης Πανταζής είναι δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού λαϊκού και ποπ τραγουδιού, με μια φιλία και συνεργασία που μετρά πολλές δεκαετίες. Η αυθόρμητη συνάντησή τους στους Αρκιούς απέδειξε για ακόμα μία φορά τη χημεία τους, η οποία ξεκίνησε από τα πρώτα βήματα της καριέρας τους.