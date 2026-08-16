Ο Ρέντσο Ρόσο στο Nammos της Μυκόνου – Η παρέα του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Diesel

Ρέντσο Ρόσο και Μύκονος πήγαν μαζί για ακόμα ένα καλοκαίρι. Ο δισεκατομμυριούχος επισκέφθηκε το Nammos και η παρουσία του μαγνήτισε τα φλας των φωτογράφων. Το «νησί των Ανέμων» παραμένει ασφυκτικά γεμάτο από τουρίστες.

Πόλος έλξης για τους ανθρώπους της μόδας αποτελεί και το φετινό καλοκαίρι η Μύκονος. Στο νησί των ανέμων παραθερίζει αυτές τις ημέρες ο Renzo Rosso, ιδρυτής της Diesel και επικεφαλής του ομίλου OTB που περιλαμβάνει διάσημους οίκους μόδας.

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Η κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε σε χαλαρές στιγμές στο Nammos της Ψαρρούς. Στο διάσημο beach bar restaurant που συγκεντρώνει όλους τους vips, ο 70χρονος μάνατζερ συνάντησε το σχεδιαστικό δίδυμο του brand DSquared2, Dean και Dan Caten. O Ιταλός Renzo Rosso είναι από τους ανθρώπους που άλλαξαν ριζικά την παγκόσμια αγορά του denim, μετατρέποντας ένα καθημερινό ρούχο εργασίας σε προϊόν πολυτελείας.

Το 1978 ίδρυσε την Diesel που της έδωσε αυτό το όνομα επειδή το πετρέλαιο θεωρούνταν το «εναλλακτικό καύσιμο» κατά την διάρκεια της τότε πετρελαϊκής κρίσης, συμβολίζοντας μια εναλλακτική ματιά στην μόδα. Το 2002 προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας OTB (Only The Brave) θέλοντας να ξεφύγει από τον χώρο των jeans και μέχρι σήμερα ως επικεφαλής της ελέγχει μερικά από τα πιο επιδραστικά fashion brands στον κόσμο όπως Maison Margiela, Marni, Jil Sander, Victor & Rolf και άλλα.

Η περιουσία του Renzo Rosso υπολογίζεται σε 3 με 4 δισεκατομμύρια ευρώ! Όσον αφορά τα προσωπικά του, έχει παντρευτεί τρεις φορές και έχει αποκτήσει επτά παιδιά. Μάλιστα, η ζωή και η πορεία του στον χώρο της μόδας έφτασε να γίνει ταινία, η οποία τιτλοφορείται Be Brave και θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της εκτός διαγωνιστικού τμήματος στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον Σεπτέμβριο.

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με την χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), έπειτα από προετοιμασία 18 μηνών και θέτει στο επίκεντρο τον διάλογο γύρω από τα όρια ανάμεσα στην ανθρώπινη δημιουργικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και την σχέση μεταξύ αλήθειας και ψεύδους.