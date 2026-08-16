Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου 2026

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος;

Ταύρος: Η σημερινή ημέρα φέρνει ηρεμία και την επιθυμία να απολαύσεις τις μικρές χαρές του καλοκαιριού. Ένα οικογενειακό τραπέζι, μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα ή λίγες ώρες ξεκούρασης θα σε γεμίσουν με δύναμη.

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Οι άνθρωποι που αγαπάς αναζητούν την παρουσία σου, με τη ζεστασιά τους να σου προσφέρει ασφάλεια. Άφησε για λίγο στην άκρη τις σκέψεις γύρω από τις υποχρεώσεις και αφιέρωσε χρόνο στον εαυτό σου, καθώς η ψυχική γαλήνη θα αποτελέσει το μεγαλύτερο δώρο της ημέρας.

Δίδυμοι: Οι διακοπές συνεχίζονται με έντονη κοινωνική ζωή, φέρνοντας ευχάριστες συναντήσεις και συζητήσεις που ανανεώνουν τη διάθεσή σας. Το χαμόγελό σας γίνεται μεταδοτικό, με τους γύρω σας να απολαμβάνουν τη θετική ενέργεια που εκπέμπετε.

Η επικοινωνία αποτελεί το δυνατό σας σημείο, ενώ δεν αποκλείεται μια τυχαία γνωριμία να εξελιχθεί σε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αν βρίσκεστε μακριά από την πόλη, ευνοούνται οι ευκαιρίες για εξερεύνηση και νέες εμπειρίες.

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Καρκίνος: Η σημερινή ημέρα σε προσκαλεί να αφεθείς πραγματικά και να απολαύσεις τις ομορφιές του Αυγούστου. Μια οικογενειακή συνάντηση ή μια ευχάριστη στιγμή με αγαπημένα πρόσωπα θα σου χαρίσει βαθιά ικανοποίηση.

Παράλληλα, είναι πιθανό να κάνεις σχέδια για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, χωρίς να νιώθεις πίεση. Μην επιβαρύνεις τον εαυτό σου με την ανάγκη να επιλύσεις τα πάντα σήμερα. Άφησε τον ήλιο, τη θάλασσα και την καλή παρέα να σε γεμίσουν αισιοδοξία.

Λέων: Η καλοκαιρινή διάθεση σάς φέρνει στο στοιχείο σας, κάνοντάς σας να λάμπετε ακόμη περισσότερο. Η ημέρα ευνοεί το φλερτ, τις εξόδους και τις διακοπές, καθώς και κάθε δραστηριότητα που σας γεμίζει χαρά.

Η γοητεία και ο αυθορμητισμός σας προσελκύουν τους γύρω σας, με αποτέλεσμα να βρεθείτε στο επίκεντρο μιας όμορφης παρέας. Αξιοποιήστε τη θετική ενέργεια της ημέρας για να δημιουργήσετε αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν όλο τον χειμώνα.

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