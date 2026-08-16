Μαρία Αντωνά: Απάντησε σε πικρόχολο σχόλιο για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα και την εμφάνισή της

Μαρία Αντωνά και Γιώργος Λιάγκας βρέθηκαν στις Σεϋχέλλες για διακοπές, με την ραδιοφωνική παραγωγό να δημοσιεύει μια σειρά από φωτογραφίες της. Αυτές σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως στα social media, με ορισμένους να στέλνουν ευχές στο ζευγάρι και άλλους να σχολιάζουν πικρόχολα την εμφάνιση της δημοσιογράφου.

Ο Γιώργος Λιάγκας δεν ήταν μέσα στις φωτογραφίες που επέλεξε να δημοσιεύσει η Μαρία Αντωνά. Έτσι όλα τα σχόλια επικεντρώθηκαν στη δική της εμφάνιση. Ένας διαδικτυακός χρήστης επέλεξε να σχολιάσει με ειρωνικό τρόπο τόσο την αδύνατη σιλουέτα της στις Σεϋχέλλες όσο και τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα.

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«Σαν τον Άγιο Φανούριο έγινες; Ο γέροντας νηστική σε αφήνει;», έγραψε χαρακτηριστικά κάτω από φωτογραφίες της. Η Μαρία Αντωνά δεν άφησε το συγκεκριμένο σχόλιο αναπάντητο, χωρίς ωστόσο να μπει στη διαδικασία μιας έντονης αντιπαράθεσης. Αντίθετα, επέλεξε μια σύντομη και ειρωνική απάντηση, γράφοντας: «Ναι, ακριβώς».

Το συγκεκριμένο σχόλιο προκάλεσε αντιδράσεις και από άλλους χρήστες του Instagram. «Ντροπή σου», έγραψε κάποιος, ενώ μία ακόμη γυναίκα το χαρακτήρισε «πικρόχολο σχόλιο», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η αναφορά στον Άγιο Φανούριο ήταν άστοχη.

Υπήρξαν, μάλιστα, και εκείνοι που θέλησαν να υπερασπιστούν τόσο τη Μαρία Αντωνά όσο και τον Γιώργο Λιάγκα, ζητώντας ουσιαστικά από όσους αφήνουν κακόβουλα σχόλια να τους αφήσουν να απολαύσουν τις διακοπές τους. «Βρε, δεν πάτε να κάνετε καμία βουτιά και αφήστε τους ανθρώπους στην ησυχία τους; Λυσσάξατε με την κακία. Κούκλοι είναι και οι δύο», ήταν ένα από τα μηνύματα που ακολούθησαν.

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά είναι ζευγάρι από το 2024, με τη σχέση τους να ξεκινά διακριτικά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι πρώτες κοινές εμφανίσεις και τα ταξίδια τους επιβεβαίωσαν τις φήμες περί ειδυλλίου, ενώ όσο περνούσε ο καιρός οι δυο τους άρχισαν να εμφανίζονται όλο και πιο άνετοι δημόσια, χωρίς να κρύβουν τη σχέση τους.