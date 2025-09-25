Άννα Βίσση: Την επόμενη μέρα από το Καλλιμάρμαρο ζήτησα να πάω σινεμά και έφαγα δύο κιλά ποπ κορν

Η Άννα Βίσση δηλώνει δικαιωμένη μετά τις δύο sold out συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Η «απόλυτη» Ελληνίδα σταρ τόνισε πως απολαμβάνει την αγάπη και την αποδοχή της δουλειάς της από τον κόσμο και τόνισε πως στην ηλικία που βρίσκεται, δεν έχει περιθώρια να μην προσέχει.

Η Άννα Βίσση μίλησε αρχικά για τις δύο sold out συναυλίες που έδωσε στο Καλλιμάρμαρο. «Πάρα πολύ ωραίες. Έχω κουραστεί πάρα πολύ με όλο αυτό που έγινε, εννοώ σωματικά, αλλά μέσα μου είμαι πολύ καλά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τι να πρωτοπώ, το είπαν τα γεγονότα, ήταν μαγικό αυτό που συνέβη και θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό και γεμάτη από, είπα τη λέξη δικαίωση, και την επαναλαμβάνω. Για μένα ήταν τρομερό αυτό που συνέβη και χαίρομαι που ο κόσμος μου το δίνει με τόση γενναιοδωρία και απλόχερα».

«Χαίρομαι που ακόμα έχω την ίδια, ίσως και παραπάνω όρεξη από ποτέ», λέει η γνωστή σταρ. «Ο ύπνος είναι το πρώτο πράγμα που αποκαθιστά την κούρασή μου. Επίσης, προσπαθώ να τρέφομαι καλά. Την επόμενη μέρα από το Καλλιμάρμαρο ζήτησα να πάω σινεμά και έφαγα δύο κιλά ποπ κορν. Δεν έχω την πολυτέλεια να μην προσέχω».

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης συναυλίας της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, η τραγουδίστρια έκανε μία αφιέρωση στην Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket.

Μοναδικές στιγμές χάρισε η ερμηνεύτρια και το βράδυ του Σαββάτου στο κοινό, όταν λίγο μετά τις 21.00 βγήκε στο stage στο Καλλιμάρμαρο, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο σύνολο των Dolce & Gabbana, με χρυσές λεπτομέρειες.