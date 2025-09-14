Η Άννα Βίσση έγραψε ξανά ιστορία στο Καλλιμάρμαρο: Όσα έγιναν στη συναυλία της «απόλυτης σταρ» και το δημόσιο «ευχαριστώ»

Ένα μοναδικό υπερθέαμα ετοίμασε για τους θαυμαστές της η Άννα Βίσση το βράδυ του Σαββάτου (13.09.2025) και μάγεψε τους 60.000 θεατές που βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο για να παρακολουθήσουν τη συναυλία της, έναν χρόνο μετά τη θρυλική sold out εμφάνισή της στο ίδιο στάδιο. Η βραδιά τα είχε όλα: δυνατές ερμηνείες, αγαπημένα τραγούδια και πολλές εκπλήξεις επί σκηνής.

Από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, ο κόσμος άρχισε να σχηματίζει ουρές προκειμένου να βρεθεί εγκαίρως στη θέσεις του και να απολαύσει live την «απόλυτη σταρ» που έχουν αγαπήσει γενιές και γενιές. Λίγο μετά τις 21.00 η συναυλία ξεκίνησε και Η Άννα Βίσση βγήκε στο stage στο Καλλιμάρμαρο, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο σύνολο των Dolce & Gabbana, με χρυσές λεπτομέρειες, μαγεύοντας το κοινό.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με το κομμάτι «Σε περίπτωση που» και το κέφι απογειώθηκε από την πρώτη στιγμή!

«Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Έχω μπροστά μου, στην αγκαλιά μου, όλες τις ηλικίες… Eλπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί ωστόσο θα τ’ αντιμετωπίσω ότι μου συμβαίνει για τελευταία φορά. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;», είπε συγκινημένη στους θαυμαστές της η Άννα Βίσση.

Τo πρόγραμμα περιλάμβανε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της γνωστής τραγουδίστριας από όλη τη διάρκεια της 50ης καριέρας της. Μεταξύ άλλων, η Άννα Βίσση ερμήνευσε τα αγαπημένα κομμάτια: Μεθυσμένη καρδιά», «Αγάπη υπερβολική», «Αίμα», «Αυτή τη φορά», «Προτιμώ», «Όλα για όλα», «Έχω πεθάνει για σένα», «Να ‘Σαι Καλά», «Στην πυρά», «Καλοκαιρινές διακοπές», «Τα Μαθητικά Χρόνια», «Ελένη». «Εκατομμύρια», «Δε θέλω να ξέρεις» μέχρι τα θρυλικά «Δώδεκα» και «Παραλύω».

Επίσης, η Άννα Βίσση είχε στο πλευρό της τόσο την μπάντα της όσο και τη Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Άγγελου Πρίφτη, η οποία είχε δώσει το «παρών» και στην περσινή συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο.

Η συνύπαρξη με τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή και η συγκινητική εξομολόγηση

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν η αφιέρωση της Άννας στον Νίκο Καρβέλα διαβάζοντας κάποιες σκέψεις που έγραψε το προηγούμενο βράδυ.

«Όλη μου η ζωή από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν η καρμική σχέση μου με τη μουσική. Εδώ και πάνω από τρεις ώρες ερμηνεύω τραγούδια που έγραψε εκείνος (σ.σ. Νίκος Καρβέλας) τον οποίο είχα την τύχη να γνωρίσω το 1973. Η ζωή μας από τότε, κοινή στα πάντα. Ιδέες, σκέψεις, σχέδια, οράματα, απογοητεύσεις και χαρές ή ακόμα και λάθη που οδηγούσαν στα σωστά πράγματα κοιτώντας μπροστά… εκείνος έγραφε και εγώ ερμήνευα. Μαζί ονειρευόμασταν και συνεχίζουμε ακόμα», είπε η Άννα Βίσση.

Ο Νίκος Καρβέλας ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε το κομμάτι «Μην μου πάθεις τίποτα», αποκαλύπτοντας ότι το έγραψε για την Άννα Βίσση, προκαλώντας μεγάλες δόσεις συγκίνησης στους θεατές που παρακολουθούσε τον ισχυρό δεσμό που δένει τους πρώην συζύγους και παντοτινούς συνεργάτες.

Στο φινάλε της βραδιάς, το Καλλιμάρμαρο πλημμύρισε με το φως από χιλιάδες κινητά τηλέφωνα και τη σταρ να ερμηνεύει το «Μαγικό Χαλί», συνοδευόμενη από το μπαλέτο και τους μουσικούς της.

To βράδυ του Σαββάτου αμέτρητα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας από τις μοναδικές στιγμές που βίωσαν οι θαυμαστές της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.

Το δημόσιο «ευχαριστώ» της Άννας Βίσση

Μερικές ώρες αργότερα, το μεσημέρι της Κυριακής (14.09.2025) η Άννα Βίσση αναδημοσίευσε ένα βίντεο από τη συναυλία της και ευχαρίστησε δημοσίως τους θαυμαστές της.

«Ευχαριστώ για αυτήν την τεράστια μαγική αγκαλιά», έγραψε στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η Άννα Βίσση.

Η απουσία της κόρης της, Σοφίας Καρβέλα

Η Σοφία Καρβέλα δεν κατάφερε να ταξιδέψει στην Ελλάδα λόγω της Εβδομάδας Μόδας στη Νέα Υόρκη, ωστόσο δεν παρέλειψε να απολαύσει τις μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες της και να μοιραστεί ένα πλάνο από τη συναυλία της Άννας Βίσση με τους followers της στο Instagram.

Έτσι την ώρα ήταν σε εξέλιξη η συναυλία και η διάσημη ερμηνεύτρια βρισκόταν στη σκηνή, η κόρη της την παρακολουθούσε μαζί με την παρέα της. Ανέβασε, λοιπόν, ένα στιγμιότυπο οθόνης.

Σημειώνεται ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη sold out εμφάνισή της στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Μέρος των εσόδων από τις δύο συναυλίες θα διατεθεί στον σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» ενισχύοντας το σημαντικό φιλανθρωπικό του έργο.