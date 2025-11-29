Αντιγόνη: «Αν κάποιος άνδρας µού κάνει κάτι κακό, θα τον βάλω στη θέση του»

«Κάνω muay thai, οπότε, αν προσπαθήσει κάποιος να µου κάνει κάτι, δεν θα πάει καλά», δήλωσε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια Αντιγόνη.

Στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη έδωσε συνέντευξη η Αντιγόνη, η οποία θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026. Η τραγουδίστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, για την προσωπική της ζωή…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εχεις δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση;

Εγώ κάνω muay thai, οπότε, αν προσπαθήσει κάποιος να µου κάνει κάτι, δεν θα πάει καλά. Κάνω boxing από µικρή. Αν κάποιος άνδρας µού κάνει κάτι κακό, θα τον βάλω στη θέση του.

Είσαι ερωτευµένη;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

∆εν είµαι ερωτευµένη. Είχα µια σχέση και χώρισα ξαφνικά. ∆εν ήταν καλό παιδί. ∆εν πειράζει, έχασα πέντε κιλά και έγραψα ένα καινούργιο τραγούδι, «Man behind the wall». Το τραγούδι το έγραψα την επόµενη µέρα που χωρίσαµε. Αυτό είναι το ωραίο όταν είσαι καλλιτέχνης. Κάτι κακό µπορεί να γίνει, θα γράψω ένα τραγούδι και θα γίνει κάτι όµορφο.

Είσαι πολύ εντυπωσιακή.

Σε ευχαριστώ πολύ, το πήρα από τη µαµά µου.

Μαγειρεύεις;

Ναι, µαγειρεύω, λατρεύω να µαγειρεύω. Η σπεσιαλιτέ µου είναι η παέγια. Την κάνω τέλεια.

Τι ονειρεύεσαι;

Ονειρεύοµαι να έχω µια ζωή που να µπορώ να τραγουδάω, να κάνω συναυλίες, να γνωρίσω τον κόσµο, που θα αγαπήσει τη µουσική µου.

Οικογένεια;

Ναι, θέλω να γίνω µαµά, να έχω τέσσερα παιδιά. Εγώ έχω τρεις αδελφές και είναι ωραίο να έχεις µεγάλη οικογένεια. Θέλω να έχω αγάπη, να βρω τον έρωτα της ζωής µου, να παντρευτούµε και να έχουµε παιδιά.