Η Κέιτ Μίντλετον μαθαίνει να φτιάχνει ζυμαρικά στην πόλη του τυριού Parmigiano Reggiano, στη Βόρεια Ιταλία

⁠Η Κέιτ Μίντλετον της Ουαλίας δοκίμασε την Πέμπτη (14/5/26) να φτιάξει ζυμαρικά, κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε μια κοινότητα στην πλαγιά ενός λόφου στη λεγόμενη «κοιλάδα των τροφίμων» της βόρειας Ιταλίας, μια περιοχή παγκοσμίως γνωστή για προϊόντα, όπως το τυρί Parmigiano Reggiano.

Η Κέιτ Μίντλετον, η σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ, επισκέπτεται την Ιταλία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για την ανάπτυξη στην πρώιμη παιδική ηλικία, ένα κεντρικό θέμα του δημοσίου έργου της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία ημέρα πριν, την Τετάρτη (13/5/26), την πριγκίπισσα υποδέχθηκαν εκατοντάδες πολίτες στη Ρέτζιο Εμίλια, μια πόλη διεθνώς αναγνωρισμένη για την προσέγγισή της στην προσχολική εκπαίδευση.

Σήμερα το πρωί, η πριγκίπισσα επισκέφθηκε έναν τοπικό παιδικό σταθμό και το κέντρο Remida, όπου υλικά τα οποία προορίζονται για απόρριψη, χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για τη μάθηση των παιδιών. Το μεσημέρι, η Κέιτ επιχείρησε να φτιάξει η ίδια φρέσκα ζυμαρικά στο αγρόκτημα Al Vigneto, το οποίο βρίσκεται μεταξύ της Ρέτζιο Εμίλια και της Πάρμα.

Υπό την καθοδήγηση του σεφ Ιβάν Λαμπρέντι, η Κέιτ έμαθε πώς να παρασκευάζει τορτέλι, ένα είδος γεμιστού ζυμαρικού, παραδοσιακό πιάτο της περιοχής, το οποίο γεμίζουν συνήθως με ρικότα και βότανα, αν και άλλες παραλλαγές του περιλαμβάνουν σπανάκι, κολοκύθα και αγκινάρες.

Princess Catherine makes “tortelli di erbetta”



“The princess becomes a “rezdòra”: the traditional woman of Reggio Emilia specialised in making homemade fresh pasta”



The Princess literally got her hands in the dough. She took part in a cooking class with Ivan Lampredi, chef… pic.twitter.com/FQ3HZ7pVUM — Autumn (@DemetraAutumn) May 14, 2026

Προτού επιστρέψει στη Βρετανία, η πριγκίπισσα θα συναντηθεί με οικογένειες τα μέλη των οποίων ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και γενιές, για να μάθει πώς η φροντίδα, η δημιουργικότητα και οι δεσμοί διατηρούνται στη μνήμη μέσω των καθημερινών παραδόσεων, όπως η μαγειρική, είπαν αξιωματούχοι.