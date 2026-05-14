Η Κέιτ Μίντλετον μαθαίνει να φτιάχνει ζυμαρικά στην πόλη του τυριού Parmigiano Reggiano, στη Βόρεια Ιταλία

Έφτιαξε τορτέλι, ένα είδους γεμιστού ζυμαρικού, στο οποίο βάζουν συνήθως ρικότα και βότανα
⁠Η Κέιτ Μίντλετον της Ουαλίας δοκίμασε την Πέμπτη (14/5/26) να φτιάξει ζυμαρικά, κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε μια κοινότητα στην πλαγιά ενός λόφου στη λεγόμενη «κοιλάδα των τροφίμων» της βόρειας Ιταλίας, μια περιοχή παγκοσμίως γνωστή για προϊόντα, όπως το τυρί Parmigiano Reggiano.

Η Κέιτ Μίντλετον, η σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ, επισκέπτεται την Ιταλία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για την ανάπτυξη στην πρώιμη παιδική ηλικία, ένα κεντρικό θέμα του δημοσίου έργου της.

Μία ημέρα πριν, την Τετάρτη (13/5/26), την πριγκίπισσα υποδέχθηκαν εκατοντάδες πολίτες στη Ρέτζιο Εμίλια, μια πόλη διεθνώς αναγνωρισμένη για την προσέγγισή της στην προσχολική εκπαίδευση.

Σήμερα το πρωί, η πριγκίπισσα επισκέφθηκε έναν τοπικό παιδικό σταθμό και το κέντρο Remida, όπου υλικά τα οποία προορίζονται για απόρριψη, χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για τη μάθηση των παιδιών. Το μεσημέρι, η Κέιτ επιχείρησε να φτιάξει η ίδια φρέσκα ζυμαρικά στο αγρόκτημα Al Vigneto, το οποίο βρίσκεται μεταξύ της Ρέτζιο Εμίλια και της Πάρμα.

Υπό την καθοδήγηση του σεφ Ιβάν Λαμπρέντι, η Κέιτ έμαθε πώς να παρασκευάζει τορτέλι, ένα είδος γεμιστού ζυμαρικού, παραδοσιακό πιάτο της περιοχής, το οποίο γεμίζουν συνήθως με ρικότα και βότανα, αν και άλλες παραλλαγές του περιλαμβάνουν σπανάκι, κολοκύθα και αγκινάρες.

Προτού επιστρέψει στη Βρετανία, η πριγκίπισσα θα συναντηθεί με οικογένειες τα μέλη των οποίων ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και γενιές, για να μάθει πώς η φροντίδα, η δημιουργικότητα και οι δεσμοί διατηρούνται στη μνήμη μέσω των καθημερινών παραδόσεων, όπως η μαγειρική, είπαν αξιωματούχοι.

