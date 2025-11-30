Αντιγόνη: «Έµαθα τα νέα ότι θα πάω Eurovision λίγο πριν να ανέβει στο Instagram»

«Είναι ένα όνειρο που είχα από πάρα πολύ µικρή και τώρα ήρθε η ώρα να το ζήσω», εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αντιγόνη, που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision.

Στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη μίλησε η νεαρή τραγουδίστρια. Η Αντιγόνη εξέφρασε τα συναισθήματά της για το συγκεκριμένο γεγονός, ενώ αποκάλυψε πως λατρεύει την Άννα Βίσση.

Πώς αισθάνεσαι που θα εκπροσωπήσεις την Κύπρο στη Eurovision;

Είµαι πάρα πολύ υπερήφανη, είµαι πάρα πολύ χαρούµενη και στόχος µου είναι να πάω εκεί και να κάνω την Κύπρο υπερήφανη για µένα. Το πρώτο πράγµα που λέω είναι ότι είµαι Κυπραία.

Το περίµενες;

Το ήθελα πάρα πολύ, αλλά ήρθε σαν έκπληξη. Το έµαθα δύο λεπτά προτού το ανεβάσουν στο Instagram. Έµαθα τα νέα ότι θα πάω Eurovision λίγο πριν να ανέβει στο Instagram. Ξαφνικά, µου έστελναν όλοι µηνύµατα. Με πήρε η αδελφή µου. Είµαι πολύ χαρούµενη, είναι ένα όνειρο που είχα από πάρα πολύ µικρή και τώρα ήρθε η ώρα να το ζήσω.

Πες µας λίγα πράγµατα για σένα.

Εγώ µεγάλωσα και γεννήθηκα στο Λονδίνο, αλλά έχω καταγωγή από την Κύπρο. Ο µπαµπάς µου είναι µισός Αγγλος, µισός Κύπριος και η µαµά µου είναι Κύπρια. Εζησα όλα τα καλοκαίρια µου στην Κύπρο και είναι σαν το δεύτερο σπίτι µου, την αγαπάω. Από µικρή τραγουδάω και γράφω τραγούδια και σιγά-σιγά ζω το όνειρό µου. Είµαι πολύ ευχαριστηµένη µε τη ζωή µου, έχουµε µια οικογένεια που προσέχει ο ένας τον άλλον.

Ποιος είναι ο αγαπηµένος σου καλλιτέχνης;

Εγώ λατρεύω την Αννα Βίσση. Την έχω γνωρίσει όταν ήµουν µικρή και είχα τραγουδήσει µαζί της. Είναι ένας άνθρωπος που θαυµάζω και για µένα είναι idol.