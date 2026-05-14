Μιχάλης Αεράκης: «Σε δυσκολίες θα κοιτάξω ψηλά, θα του πω κι Αυτός θα μου πει “άντε προχώρα, εδώ είμαι εγώ”»

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε σήμερα (14.05.2026) ο Μιχάλης Αεράκης, για μίλησε για τη ζωή και την καριέρα του. «Είμαι άνθρωπος που από μικρός μου άρεσε να είμαι μέσα στον κόσμο και δεν είναι τυχαίο που η πρώτη μου πρώτη μου δουλειά στην Κρήτη ήταν να πουλάω λαχεία στο Ηράκλειο σε ηλικία 12 ετών. Και ήμουν μέσα στον κόσμο, μες στα σοκάκια, μέσα στις ιδιαιτερότητες του χώρου που ζούσα.

Μετά σερβιτόρος. Η ζωή μου όλη είναι να παρατηρώ, να έχω εικόνες και όταν μπήκα στο θέατρο να βγάλω και τα συναισθήματα που είχα μέσα μου. Η παρατήρηση για μένα είναι εξαιρετικό προσόν σε έναν άνθρωπο, ό, τι δουλειά και αν κάνει, όταν έχει το στοιχείο της παρατήρησης. Να είναι παρών και της λεπτομέρειας», είπε αρχικά ο Μιχάλης Αεράκης.

Ο Μιχάλης Αεράκης πρόσθεσε στη συνέχεια: «‘Όλα αυτά τα οποία έχω εισπράξει στη ζωή μου, όλα αυτά είναι δανεικά. Κάπου τα άκουσα, κάπου τα είδα, κάπου τα διάβασα, κάπου τα ακούμπησα. Όλα είναι δανεικά. Και τώρα που μεγάλωσα πια, αισθάνομαι την ανάγκη αυτά τα δανεικά να τα επιστρέψω. Δεν μου ανήκουν.

Σε όποιον νέο θέλει να ακούσει αυτό που θα του πω. Ένα είναι βέβαιο ότι θέλω πραγματικά να επιστρέψω όλα αυτά τα δανεικά, τα οποία είναι και πάρα πολλά θα έλεγα. Όλη μου η ζωή είναι δανεική και την οποία θέλω να την επιστρέψω με χαρά στους ανθρώπους, κυρίως στους νέους ανθρώπους τους οποίους τους αγαπώ».

Για την αγάπη του για το θέατρο και την υποκριτική, ο Μιχάλης Αεράκης απάντησε: ««Μετά τον Σασμό, οι μετοχές μου, γιατί η δουλειά μας είναι μια μετοχή, άλλοτε είναι πολύ ψηλά, άλλοτε είναι πολύ χαμηλά. Και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και για το ψηλά και για τα χαμηλά. Το θέατρο για μένα είναι ένα ταξίδι και πρέπει να παρακαλάς, αν το αγαπάς, να είσαι μέσα στη βαρκούλα, αδιαφορώντας για ποια θέση. Πρέπει όμως να είσαι προετοιμασμένος για όλες τις αλλαγές. Πρέπει να έχεις μια καθημερινή επαφή με τον εαυτό σου, να συνομιλείς με τον εαυτό σου.

Εμένα ο κολλητός μου είναι ο «Μιχάλης» και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Αγαπώ τον Μιχάλη. Συνομιλώ με τον Μιχάλη. Πιστεύω στο Θεό. Έχω μια απευθείας σύνδεση με το Θεό. Σε δυσκολίες θα κοιτάξω εκεί ψηλά. Θα του πω κι Αυτός θα μου κλείσει το μάτι και θα μου πει «άντε προχώρα, εδώ είμαι εγώ». Αυτά όλα μπορεί να ακούγονται μεταφυσικά, όμως αυτή είναι η ζωή μου και αγαπώ όλο τον κόσμο».