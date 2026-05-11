Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ» – «Σχεδόν όλα έτοιμα» της απάντησε

Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου φαίνεται να διασκεδάζουν με τις συζητήσεις για τα προσωπικά τους. Οι δυο τους μπορεί να μην έχουν επιβεβαιώσει ανοιχτά πως είναι ζευγάρι, ωστόσο το γεγονός πως δεν έχουν προχωρήσει σε διάψευση αλλά και το ότι εμφανίζονται πλέον όλο και συχνότερα μαζί, είναι αρκετά όπως φαίνεται για να συντηρήσουν τη φημολογία για το ειδύλλιό τους.

Την Κυριακή (10-05-2026) η Ρία Ελληνίδου έζησε στιγμές ευτυχίας, καθώς παντρεύτηκε η αδερφή της. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έστειλε τις ευχές του και οι δυο τους άνοιξαν διάλογο στα social media, που ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητος.

«Άντε σιγά-σιγά» έγραψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βάζοντας και τρεις κόκκινες καρδούλες, με τη Ρία Ελληνίδου να απαντά «πες μου ημερομηνία να ραφτώ».

Ο διάλογος είχε και συνέχεια με τον Δημήτρη Αλέξανδρου να γράφει «αφού την ξες και είναι σχεδόν όλα έτοιμα» και την τραγουδίστρια να απαντά «ετοιμάζομαι».

Στη συνέχεια, σε βίντεο που ανέβηκε σε story, η γιαγιά της Ρίας Ελληνίδου της είπε «τώρα θα περιμένω εσένα να παντρευτείς», με την τραγουδίστρια να απαντά «θα περιμένεις για πολύ ακόμα, δεν παίζει». «Δεν ξέρω, την τρέλα που έχεις μπορεί να μας έρθεις και παντρεμένη» πρόσθεσε η γιαγιά της Ρίας Ελληνίδου.

Προ ημερών ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε βίντεο κατά λάθος – όπως είπε – από τις διακοπές του με τη Ρία Ελληνίδου στην Ταϊλάνδη. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η τραγουδίστρια το βράδυ της Κυριακής (15-03-2026) στο Tik Tok, οι δυο τους ήταν μαζί σε αυτοκίνητο, με άγνωστο προορισμό.

Σε μια άλλη εικόνα προ ημερών, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αγκάλιαζε τρυφερά μια γυναίκα, με ορισμένους να υποστηρίζουν πως επρόκειτο για την Ρία Ελληνίδου.