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Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Γενέθλια με τον Χρήστο Μάστορα στο πλευρό της – Το πάρτι και η μεγάλη τούρτα της

Το πάρτι πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο δίπλα σε πισίνα, με την Γαρυφαλλιά Καληφώνη να επιλέγει ένα φόρεμα με ανοιχτή πλάτη
Γαρυφαλλιά Καληφώνη και Χρήστος Μάστορας
Γαρυφαλλιά Καληφώνη και Χρήστος Μάστορας / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είχε γενέθλια, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου και έκανε ένα λαμπερό πάρτι για να τα γιορτάσει. Ο Χρήστος Μάστορας ήταν διαρκώς στο πλευρό της, όπως και τα αδέρφια της. Παρά τις κατά καιρούς φήμες για κρίση στη σχέση της με τον τραγουδιστή, οι δυο τους παραμένουν μαζί και δείχνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έκλεισε τα 30 της χρόνια. Το πάρτι πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο δίπλα σε πισίνα, με την ίδια να σβήνει μία μεγάλη τούρτα με κόκκινα φρούτα και πολλά κεράκια πάνω της. Είχε επιλέξει να φορέσει για την ξεχωριστή αυτή ημέρα ένα πολύ εντυπωσιακό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, την οποία κοσμούσαν διάφορες αλυσίδες. Ο Χρήστος Μάστορας ήταν απέναντί της, όταν η σύντροφός του έσβηνε τα κεράκια.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μοιράστηκε ελάχιστα, επιλεγμένα πλάνα από το πάρτι για τα φετινά της γενέθλια, αποδεικνύοντας πως δεν χρειάζονται μεγάλες δηλώσεις και προβολή, για να επιβεβαιώσουν τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα.

Αφορμή για τη σχετική φημολογία περί χωρισμού από τον Χρήστο Μάστορα, είχαν σταθεί μεταξύ άλλων, οι χωριστές καλοκαιρινές εμφανίσεις τους, η απουσία κοινών φωτογραφιών από τα social media αλλά και το γεγονός ότι η επέτειός τους στις αρχές Αυγούστου πέρασε χωρίς κάποια δημόσια αφιέρωση, σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είχε αποφασίσει να τοποθετηθεί δημόσια στις 11 Αυγούστου, ξεκαθαρίζοντας μέσω Instagram ότι όσα γράφονταν για την προσωπική της ζωή δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

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