Άντζελα Δημητρίου: Η εξομολόγηση για τον γιο που έδωσε για υιοθεσία και ο λόγος που δεν τελείωσε το σχολείο

Μία εξομολόγηση από καρδιάς έκανε η Άντζελα Δημητρίου και αναφέρθηκε τόσο στην πρώτη της εγκυμοσύνη και τον γιο που έδωσε για υιοθεσία όσο και για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να πάει στο γυμνάσιο, αλλά τελείωσε μόνο το δημοτικό γιατί έπρεπε να εργαστεί.

Η γνωστή ηθοποιός μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή «Make up stories» είπε ότι τελείωσε μόνο το δημοτικό, διότι στην τρυφερή ηλικία των 13 ετών έπιασε δουλειά για να βοηθάει οικονομικά τη μητέρα της. Παράλληλα η Άντζελα Δημητρίου αναφέρθηκε και στον γιο της, που δε μεγάλωσε η ίδια.

«Είχα ένα μικρό ατύχημα και έπρεπε να φέρω στον κόσμο ένα μικρό παιδί, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο για εμένα, ένα παιδί που δεν το μεγάλωσα εγώ, μεγάλωσε αλλού.

Όταν ένα παιδί μεγαλώνει αλλού, έχει αυτούς τους γονείς και νομίζει ότι είναι οι πραγματικοί του, είναι πολύ δύσκολο να του πεις “εγώ είμαι η μάνα σου”», εξομολογήθηκε η Άντζελα Δημητρίου.

Επίσης μίλησε για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, αναφέροντας ότι ενώ ήταν ακόμα ανήλικη σταμάτησε να σπουδάζει μετά το δημοτικό και βγήκε στο στίβο της επιβίωσης.

«Δούλεψα πολύ σκληρά, έβγαλα μόνο το δημοτικό και το λέω επειδή λένε συχνά “δε μιλάει καλά η Άντζελα”. Ενώ πέρασα στο γυμνάσιο, δεν μπορούσα να πάω σε νυχτερινό, διότι έπρεπε να δουλέψω και να βοηθήσω τη μητέρα μου.

Δούλεψα στο εργοστάσιο του Μούγερ, 13 χρονών κοριτσάκι, ήμουν σε ρεφιλαριστική μηχανή», δήλωσε η Άντζελα Δημητρίου.

Επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει στη ζωή της ένας σύντροφος, τονίζοντας ότι ο έρωτάς της πλέον είναι η εγγονή της, Αγγελική.

«Είμαι 8 χρόνια μόνη μου. Είμαι χορτασμένη, δε θέλω κανένα φλερτ, δεν θέλω τίποτα. Κουράστηκα. Δεν πιστεύω πλέον στον έρωτα που έχω τραγουδήσει. Ο έρωτάς μου τώρα είναι η εγγόνα μου, η δουλειά μου, οι φίλοι μου και τα τραγούδια μου», είπε χαρακτηριστικά η Άντζελα Δημητρίου.