Άντζελα Γκερέκου: Η συγκινητική φωτογραφία με τον Τόλη Βοσκόπουλο και την κόρη τους, Μαρία – «Παιδί της Παναγίας σ’ έλεγε ο μπαμπάς σου»

Μια φωτογραφία γεμάτη αναμνήσεις μοιράστηκε η Άντζελα Γκερέκου ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, με αφορμή τα γενέθλια και την ονομαστική εορτή της κόρης της, Μαρίας Βοσκοπούλου. Στο οικογενειακό στιγμιότυπο από το παρελθόν, η ίδια και ο Τόλης Βοσκόπουλος ποζάρουν μαζί με την κόρη τους, σε μια εικόνα από τις ευτυχισμένες στιγμές που έζησαν ως οικογένεια.

Η Άντζελα Γκερέκου γύρισε για λίγο τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε τα ανέμελα καλοκαίρια που περνούσε η οικογένεια στην Κέρκυρα, έχοντας στο πλευρό της τον Τόλη Βοσκόπουλο και τη Μαρία.

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«Γεννήθηκες την μέρα της Παναγίας κ η ζωή μας γέμισε με ευλογία! Κάθε καλοκαίρι στην Κέρκυρα ζούσαμε τις πιο ανέμελες κ χαρούμενες στιγμές! Λατρεύαμε τα καλοκαίρια!! Χιλιόχρονη αγαπημένη μας Μαρία! Η ζωή σου να είναι γεμάτη καλοκαίρια κ αγάπη! Παιδί της Παναγίας σ’ έλεγε ο μπαμπάς σου γιατί η Παναγία σε προστάτεψε από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκες!

Να σου φωτίζει πάντα τον δρόμο κ σε όλα τα παιδιά του κόσμου!!! Χρόνια πολλά σε όλες κ όλους που γιορτάζουν σήμερα!!» έγραψε η Άντζελα Γκερέκου.

Η Μαρία Βοσκοπούλου έχει διπλή γιορτή κάθε Δεκαπενταύγουστο, καθώς την ίδια ημέρα έχει τόσο τα γενέθλιά της όσο και την ονομαστική της εορτή. Για τη μητέρα της, λοιπόν, η 15η Αυγούστου είναι μια ημερομηνία με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος.

Η παλιά οικογενειακή φωτογραφία έκανε την ανάρτηση ακόμη πιο συγκινητική, καθώς έφερε ξανά στο προσκήνιο όμορφες στιγμές με τον Τόλη Βοσκόπουλο και την κόρη τους, αλλά και τα καλοκαίρια που μοιράστηκαν όλοι μαζί στην αγαπημένη τους Κέρκυρα.