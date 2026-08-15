Η Κατερίνα Καινούργιου στην Παναγία Εκατονταπυλιανή της Πάρου αγκαλιά με την κόρη της – Οι ευχές στον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Μια ιδιαίτερα τρυφερή ημέρα έζησε η Κατερίνα Καινούργιου στην Πάρο ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Η παρουσιάστρια επισκέφθηκε την Παναγία Εκατονταπυλιανή μαζί με την κόρη της, επιστρέφοντας σε έναν τόπο που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει για εκείνη έναν πολύ προσωπικό και συναισθηματικό συμβολισμό.

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους όμορφα στιγμιότυπα από την Πάρο, με μία από τις φωτογραφίες να ξεχωρίζει. Σε αυτήν ποζάρει χαμογελαστή έχοντας στην αγκαλιά της την κόρη της, ενώ δημοσίευσε ακόμη εικόνες από τον στολισμένο Επιτάφιο της Παναγίας και τα αναμμένα κεριά μέσα στον ιστορικό ναό.

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Η ίδια συνόδευσε τις φωτογραφίες με μια ευχή γεμάτη συναίσθημα: «Δεκαπενταύγουστος γεμάτος ευλογία, ελπίδα και αγάπη… Η Παναγία να μας σκεπάζει με τη χάρη Της, να φωτίζει τον δρόμο μας και να χαρίζει υγεία και γαλήνη στις καρδιές μας.

Χρόνια πολλά από την ευλογημένη Πάρο! Χρόνια πολλά αγάπη μου», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές της στον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ο οποίος γιορτάζει.

Η φετινή επίσκεψη στην Εκατονταπυλιανή έχει, όμως, ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την παρουσιάστρια. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, στις 21 Ιουλίου, είχε βρεθεί ξανά στον ίδιο ναό για να εκπληρώσει ένα προσωπικό τάμα που είχε κάνει έναν χρόνο νωρίτερα, πριν γίνει μητέρα.

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Η Κατερίνα Καινούργιου είχε αποκαλύψει ότι είχε προσευχηθεί μπροστά στην εικόνα της Παναγίας της Δεομένης, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πέρσι τέτοια εποχή έκανα τάμα στην Παναγία τη Δεομένη…».

Έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στον ίδιο χώρο, αυτή τη φορά κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη της. Μια εικόνα που για την ίδια έκλεινε μέσα της μια ολόκληρη διαδρομή προσμονής και συγκίνησης: «Φέτος είναι αυτό… Νιώθω τόσο ευλογημένη».

Έτσι, ο φετινός Δεκαπενταύγουστος είχε ένα ακόμη πιο γλυκό νόημα για εκείνη. Η Παναγία Εκατονταπυλιανή δεν είναι πλέον απλώς ένας αγαπημένος τόπος στην Πάρο, αλλά ένα μέρος συνδεδεμένο με μία από τις πιο προσωπικές και ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της.