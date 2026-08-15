Ο Δημήτρης Σταρόβας στο μοναστήρι της Παναγίας Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό: «Ποτέ δεν είναι αργά»

Μια επιθυμία δεκαετιών εκπλήρωσε ο Δημήτρης Σταρόβας το φετινό καλοκαίρι. Ο καλλιτέχνης κατάφερε να επισκεφθεί το μοναστήρι της Παναγίας Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό και έκανε σχετική ανάρτηση στο Instagram.

43 χρόνια μετά την πρώτη του επίσκεψη, ο Δημήτρης Σταρόβας κατάφερε να ανέβει στο μοναστήρι. Ευχήθηκε «χρόνια πολλά» και «υγεία» σε όσους γιορτάζουν.

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«Το μοναστήρι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Πήγα στα 20, πήγα στα 30, δεν ανέβηκα. Αξιώθηκα να ανεβώ φέτος το καλοκαίρι στα 63! Ποτέ δεν είναι αργά! Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία, δημιουργικότητα και σωστές επιλογές!» έγραψε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Πριν από μερικούς μήνες, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης παραδέχτηκε ότι βίωσε ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο, με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε στο παρελθόν, ενώ πλέον έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τη ζωή του και το απολαμβάνει.