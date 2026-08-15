Μαρία Αναστασοπούλου για Σία Κοσιώνη: «Ήταν λίγο πιο ζόρικη η υπόθεση»

Η Μαρία Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στο Nansou TV της Νάνσυς Παραδεισανού στο YouTube και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη μακρά παρουσία της συναδέλφου της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αλλά και στο πώς αλλάζουν πλέον οι ισορροπίες στα media.

Η παρουσιάστρια, Μαρία Αναστασοπούλου, έχοντας ζήσει και η ίδια στο παρελθόν μια αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ μετά από πολλά χρόνια, σχολίασε ότι τέτοιες αλλαγές είναι μέρος της δουλειάς. Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι η περίπτωση της Σίας Κοσιώνη ήταν πιο ιδιαίτερη, καθώς για πολλούς ανθρώπους του σταθμού ήταν μια σταθερή παρουσία επί σχεδόν δύο δεκαετίες.

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«Επειδή κι εγώ έχω φύγει από τον ΣΚΑΪ στο παρελθόν μετά από πάρα πολλά χρόνια, αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη δουλειά. Και επειδή εγώ είμαι και τετράγωνος άνθρωπος. Η υπόθεση της Σίας τώρα ήταν λίγο πιο ζόρικη από την άποψη ότι, σκέψου, όλοι οι άνθρωποι που είμαστε τα τελευταία είκοσι χρόνια μέσα στον ΣΚΑΪ μεγαλώσαμε με τη Σία να παρουσιάζει το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Όμως η δουλειά αυτή τα έχει αυτά. Οι άνθρωποι κάνουν τις επιλογές τους πάντα για καλύτερο. Πιστεύω ότι και στην περίπτωση της Σίας και στην περίπτωση αντίστοιχα του ΣΚΑΪ για καλό είναι όλο αυτό που συμβαίνει», ανέφερε η Μαρία Αναστασοπούλου.

Η ίδια στάθηκε και στις προσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα σε ανθρώπους που δουλεύουν μαζί για πολλά χρόνια, σημειώνοντας ότι αυτές δεν τελειώνουν απαραίτητα όταν κλείνει ένας επαγγελματικός κύκλος.

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«Ούτως ή άλλως με κάποιους ανθρώπους έχουμε αναπτύξει σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές δεν σταματούν και ίσως να είναι και μια δοκιμασία σε αυτές τις περιόδους που χάνεσαι με τον άλλον από τη δουλειά, να δεις αν η σχέση σου κρατάει, και είναι ωραία».

Στη συνέχεια, η Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε πιο γενικά για τη νέα πραγματικότητα στην τηλεόραση και στα media, τονίζοντας ότι πλέον κανείς δεν μπορεί να θεωρεί τη θέση του δεδομένη.

«Μου επιβεβαίωσε αυτό που συζητούσαμε και πριν μαζί και αυτό που ισχύει. Ότι εάν συνέβη και αυτό, όπως συνέβησαν και άλλα πράγματα τους τελευταίους μήνες, και σε άλλα κανάλια, μπορούν να συμβούν τα πάντα σε όλους μας.

Οπότε όσο πιο γειωμένος είσαι, προσγειωμένος… Όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε όλοι, ακόμη και οι καλύτεροι και οι πιο ακριβοπληρωμένοι και οι πιο αποδεκτοί και οι πιο δημοφιλείς και οι πιο φίρμες, που παίζουν οι τίτλοι τους κάθε μέρα στην τηλεόραση, ότι πια είμαστε σε μια νέα εποχή σε ό,τι αφορά τα media, τηλεοπτικά και όχι μόνο, τόσο καλύτερο θα είναι και για τη δουλειά των ίδιων και για την τηλεόραση και για όλους μας συνολικά», κατέληξε η Μαρία Αναστασοπούλου.