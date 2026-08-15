Μελίνα Νικολαΐδη και Δέσποινα Βανδή στέλνουν ευχές αγκαλιασμένες – Το βίντεο από τις διακοπές τους

Δέσποινα Βανδή και Μελίνα Νικολαΐδη έστειλαν μαζί ευχές για τον Δεκαπενταύγουστο, σε βίντεο που δημοσιοποίησε η τραγουδίστρια. Μάνα και κόρη διατηρούν άψογη σχέση και περνούν μαζί πολλά διαστήματα των καλοκαιρινών διακοπών τους.

Η Δέσποινα Βανδή είχε την τιμητική της καθώς γιόρταζε, με την Μελίνα Νικολαΐδη να την πλησιάζει στο βίντεο και να την παίρνει αγκαλιά.

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«Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, να με χαίρεστε, να σας χαίρομαι κι εγώ, υγεία να έχουμε. Μόνο χαρές στη ζωή μας και να περνάμε πάρα πολύ όμορφα, με όλους όσους αγαπάμε», ανέφερε η Δέσποινα Βανδή.

«Χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και φως», πρόσθεσε η κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη.

Η Μελίνα δεν έχει κρύψει ποτέ τον θαυμασμό της για τη μητέρα της. Σε παλαιότερη δημόσια αναφορά της είχε χαρακτηρίσει τη Δέσποινα Βανδή ως το μεγαλύτερο πρότυπό της, επισημαίνοντας πως θαυμάζει τόσο τη δύναμη όσο και την αφοσίωσή της στην οικογένεια και στη δουλειά. Πηγαίνουν μαζί στο γυμναστήριο, κάνουν βόλτες, ταξίδια και η 22χρονη την στηρίζει πάντα στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανίζεται.