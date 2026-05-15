Αποστόλης Τότσικας: Η Ρούλα Ρέβη είναι φανταστική μαμά

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε ο Αποστόλης Τότσικας και μίλησε για την ευτυχισμένη οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τη Ρούλα Ρέβη.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή (15.05.2026) και μίλησε για όλα στην Κατερίνα Καινούργιου. Ο Αποστόλης Τότσικας μίλησε για τα δίδυμα παιδιά του, για τον ρόλο του ως πατέρας αλλά και για τη γνωριμία του με τη σύζυγό του, Ρούλα Ρέβη.

«Ο γιος μου και η κόρη μου είναι 11 ετών. Η καθημερινότητά μας είναι τέλεια. Στην αρχή δυσκολευτήκαμε επειδή ήταν δίδυμα. Τότε εγώ πηγαινοερχόμουνα στην Κύπρο γιατί έπαιζα στο “Μπρούσκο”, οπότε τα περισσότερα ήταν πάνω στη Ρούλα. Η Ρούλα είναι φανταστική μαμά», είπε αρχικά ο Αποστόλης Τότσικας.

«Όταν γίνεται γονιός γίνεσαι και πιο υπεύθυνος, είσαι λίγο πιο σε εγρήγορση. Είσαι ο προστάτης, ο μπαμπάς, ο φίλος, είναι όλο αυτό το πακέτο που προσπαθείς κάθε μέρα και παλεύεις να πετύχεις. Η πιο δύσκολη περίοδος με τα παιδιά ήταν το αρχικό κομμάτι, γιατί δεν έχει πολύ ύπνο και χάνεις το μυαλό σου», δήλωσε ακόμα ο καταξιωμένος ηθοποιός.

Παράλληλα, ο Αποστόλης Τότσικας αναφέρθηκε και στη γνωριμία του με τη γυναίκα της ζωής του, Ρούλα Ρέβη.

«Είμαστε 18 χρόνια μαζί. Γνωριστήκαμε σε μια φωτογράφιση και μετά ξαναβρεθήκαμε. Είμαστε ομάδα. Ξέρεις η λέξη “πρότυπο” είναι λίγο βαριά. Γιατί πάντα προσπαθείς. Τώρα πρότυπο-ξεπρότυπο, προσπαθείς σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, και σε αυτή την κοινωνία, να μεγαλώσεις παιδιά με αξίες και με ήθος. Το οποίο δυστυχώς, σιγά σιγά έχει χαθεί, αλλά προσπαθούμε να είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών! Η καινούργια γενιά που θα φέρει καλύτερα πράγματα. Ο στόχος μας είναι τα παιδιά να είναι δυνατά στο μυαλό. Να μην τους επηρεάζει τίποτα. Να μη νιώθουνε κατώτεροι από αυτό που πραγματικά είναι. Να ξέρουν τις δυνάμεις τους, να αναγνωρίζουν τα λάθη τους, να γίνονται ώριμοι μέσα από αυτά. Και να μην τα παρατάνε. Πολύ σημαντικό να μην τα παρατάς.

Επίσης, ο Αποστόλης Τότσικας αποκάλυψε για τα παιδιά του: «Και οι δύο έχουνε καλλιτεχνικές τάσεις. Και στη μουσική, και στη ζωγραφική… Και γενικότερα είναι πολύ καλλιτεχνικά μυαλά. Ό,τι, ό,τι αποφασίσουνε, εγώ θα ‘μαι εκεί πέρα να τους βοηθήσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και γι’ αυτό λέω να είναι δυνατοί στο μυαλό τους, να μην τους κλονίζει τίποτα, ή να είναι στοχοπροσηλωμένοι σε αυτό που θέλουνε. Και να μην ακούνε κανέναν. Όπως κάναμε και εγώ και η Ρούλα. Και ακόμα κι αν είναι όλα ενάντια σε αυτό που πιστεύεις, εσύ να πας ενάντια σε αυτό και να το καταφέρεις. Είναι πολύ σημαντικό όταν έχεις πάρει αγάπη. Νομίζω μετά δεν σε κλονίζει τίποτα».

«Δουλεύω πάρα πολύ. Αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω. Συνεργάζομαι με ανθρώπους, περνάμε πολύ ωραία. Οπότε, και σου ξαναλέω, το ‘χα δει από πολύ μικρός το παιχνίδι πώς παίζεται, οπότε αν και είμαι πάντα πολύ αγνός και αγαθός απέναντι σε κάθε καινούργια δουλειά. Εντάξει, υπάρχουν, γίνονται πολλά πράγματα, όπως και σε όλες τις δουλειές. Αλλά δεν με ρίχνει κάτι, δεν μασάω. Δηλαδή ξέρω τι θέλω να κάνω και θα το κάνω», δήλωσε ακόμα για την καριέρα του στην υποκριτική τέχνη.

«Θέλω να να κάνω τη δουλειά μου χωρίς να επηρεάζομαι από πράγματα, συνθήκες και status. Ότι, “α, πρέπει να ‘σαι αυτό για να κάνεις αυτή τη δουλειά”, ή οτιδήποτε. Αλλά σου ξαναλέω. Μεγαλώνοντας μέσα σε μια οικογένεια που ‘χα πάρει πολλή αγάπη, και γνωρίζοντας όλους αυτούς τους παλιούς ηθοποιούς σε τραπέζια που τους φιλοξενούσαμε, κάναμε συζητήσεις… Δεν είχα ποτέ ανάγκη να το κάνω αυτό. Αλλιώς δεν ξέρω και πού θα ήμουνα τώρα, αλλά καλλιτεχνικά, είχα ανάγκη να κάνω αυτό. Αν δεν ήμουνα ηθοποιός ίσως ήμουνα μουσικός. Αλλά, είχα ανάγκη. Ήθελα πολύ να το κάνω αυτό το πράγμα», δήλωσε ακόμα ο Αποστόλης Τότσικας που προέρχεται από καλλιτεχνική οικογένεια.