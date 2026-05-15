Ναταλία Γερμανού: «Το πιο περίεργο μέρος που έχω γράψει στίχους ήταν σε μια ψαροταβέρνα στη Γλυφάδα»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Ναταλία Γερμανού και μίλησε τόσο για την προσωπική της ζωή όσο και για την καριέρα της.

Η γνωστή παρουσιάστρια του ALPHA μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και αναφέρθηκε και στο πιο περίεργο μέρος που έχει γράψει στίχους, περιγράφοντας μία ιστορία για το τραγούδι «Ντροπή σου» που ερμήνευσε ο Αντώνης Ρέμος. Τα όσα είπε η Ναταλία Γερμανού προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (15.05.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η φετινή χρονιά από άποψη κλίματος και συνεργασίας ήταν μια εύκολα χρονιά. Από πλευράς τηλεθέασης, ήταν μια δύσκολη χρονιά. Έχω ζήσει εποχές με 40άρια και 50άρια στην τηλεθέαση, αλλά έχω ζήσει και με μονοψήφια», δήλωσε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Παράλληλα αποκάλυψε: «Το πιο περίεργο μέρος που έχω γράψει στίχους ήταν σε μια ψαροταβέρνα στη Γλυφάδα. Δεν έβγαινε ο στίχος στον Αντώνη Ρέμο που ηχογραφούσε και έπρεπε να το ξαναγράψω. Ήταν το τραγούδι “Ντροπή σου”».

«Έχω μια τακτική στη ζωή μου και όταν βγαίνω πρώτο ραντεβού με κάποιον, έχω πάντα έναν φίλο backup που αν του στείλω ένα μήνυμα θα με πάρει τηλέφωνο για να με “σώσει”. Το κορυφαίο red flag για εμένα σε έναν άντρα είναι το να να βγούμε και να μιλάει άσχημα σε σερβιτόρο. Μου είχε συμβεί σε τρίτο ραντεβού και δεν υπήρξε τέταρτο. Η ευγένεια και το γλυκό βλέμμα είναι που θα με σκλαβώσουν σε έναν άντρα», εξομολογήθηκε η γνωστή παρουσιάστρια για την προσωπική της ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω βαρεθεί να με ρωτάνε “τι σας τραβούσε όλα αυτά τα χρόνια στους νεότερους άντρες;”», παραδέχτηκε ακόμα η Ναταλία Γερμανού.

«Όταν έκοψα το τσιγάρο πήρα 9 κιλά. Προσπαθώ να κρατάω ένα σταθερό βάρος, κάνοντας πολλή γυμναστική όλη τη βδομάδα και όσο μπορώ να μην ενδίδω σε ένοχες απολαύσεις», δήλωσε στη συνέχεια.

Τέλος η Ναταλία Γερμανού απάντησε αν θα επέστρεφε η Ναταλία Αργυράκη στην ομάδα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται».

«Δεν είμαι εγώ αυτή που θα το αποφασίσει αυτό, αυτά τα αποφασίζουν οι διευθυντές. Αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι η Ναταλία Αργυράκη έφυγε από εδώ κάτω από πολύ γλυκές συνθήκες. Η σχέση μας δεν χάλασε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Είναι ένα κορίτσι που το αγαπώ, το έχω μες στην καρδιά μου και δεν έχω απολύτως τίποτα κακό να θυμάμαι από τη συνεργασία μας. Μόνο αγάπη», είπε χαρακτηριστικά.