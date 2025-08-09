Απόστολος Λύτρας: Η πρώτη φωτογραφία με τη Ντόρα Παπαδοπούλου μετά το ατύχημα με το σκάφος του

Την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram έκανε ο Απόστολος Λύτρας μετά την περιπέτεια που είχε με το σκάφος του που έπεσε σε ξέρα στα ανοιχτά της Σαντορίνης, ενώ έκανε διακοπές με τη σύζυγό του, Ντόρα Παπαδοπούλου.

Ο γνωστός ποινικολόγος το μεσημέρι του Σαββάτου (09.08.2025) δημοσίευσε μία selfie φωτογραφία με την αγαπημένη του, στην οποία ο Απόστολος Λύτρας και η Ντόρα Παπαδοπούλου φαίνεται να βρίσκονται σε ένα ειδυλλιακό εξωτικό μέρος. Ωστόσο, δεν αποκάλυψε δημοσίως το πού ακριβώς είναι.

Παράλληλα, ο δικηγόρος έστειλε ένα μήνυμα δύναμης.

«Με κύματα φτιάχνονται οι θάλασσες… πιο δυνατοί… πιο ενωμένοι από ποτέ…», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Απόστολος Λύτρας.

Στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας απολάμβαναν οι δύο ερωτευμένοι πριν από το ατύχημα που είχαν με το σκάφος του ποινικολόγου, που χάλασε τις διακοπές τους. Όπως είχαν αποκαλύψει οι δυο τους μέσω των social media, μερικές μόλις ημέρες μετά τον γάμο τους που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2025, σάλπαραν για ένα ταξίδι αναψυχής στο Αιγαίο, αλλά δυστυχώς ο Απόστολος Λύτρας έπεσε με το σκάφος του σε ξέρα, στα ανοιχτά της Σαντορίνης.

Σημειώνεται ότι ο Απόστολος Λύτρας μίλησε στο newsit.gr, αποκαλύπτοντας τι ακριβώς συνέβη με το ατύχημα που είχε με το σκάφος του, σημειώνοντας ότι η σύζυγός του τραυματίστηκε ελαφρά.

«Υπήρξε μια μηχανική βλάβη με αποτέλεσμα να μην ακούει το τιμόνι, ήταν κακές καιρικές συνθήκες, χτυπήσαμε σε μια ξέρα… Τέλος καλό, όλα καλά. Ένα ατύχημα ήταν», είπε μεταξύ άλλων.