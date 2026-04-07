Άρης Καβατζίκης για Ιωάννα Τούνη: «Αυτό που κάνει, ξεπερνάει κάποια όρια»

Χαμός έγινε σήμερα το πρωί (07.04) στον αέρα του «Buongiorno», όταν η παρέα της εκπομπής σχολίαζε όλα όσα συνέβησαν στην Ιωάννα Τούνη το περασμένο Σάββατο στα μπουζούκια, όπου βρέθηκε σε διπλανό τραπέζι από τον κακοποιητή της. Την άποψή του για την επιχειρηματία και influencer εξέφρασε ο Άρης Καβατζίκης, με αφορμή και το βίντεο που ανέβασε χθες.

Αρχικά ο Άρης Καβατζίκης είπε πως «νομίζω ότι κι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η Ιωάννα Τούνη, ξεπερνάει κάποια όρια. Δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε μια ολόκληρη πόλη.

Υπάρχει μια δικαστική απόφαση, πρέπει να τη σεβαστούμε, όπως σεβόμαστε τον πόνο της Ιωάννας όλοι και αυτά τα φρικτά εννιά χρόνια που πέρασε μέχρι να δικαιωθεί. Δεν μπορούμε όμως, να αστυνομεύσουμε μια ολόκληρη πόλη.

Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε ή να απαγορεύουμε στους ανθρώπους πού θα βγουν! Δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε έναν άνθρωπο να βγει. Έχει συναισθηματική υπερφόρτιση και καλά κάνει, είναι δικαίο αυτό, αλλά από την άλλη θα πεις στον άλλον ότι πρέπει να φύγει τώρα;», είπε ο Άρης Καβατζίκης.

Η Φαίη Σκορδά είπε με τη σειρά της: «Για εμένα το σχόλιο είναι πώς αυτός ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τίποτα και θεωρεί ότι είναι όλα καλά. Ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί, την έχει δει την Ιωάννα να κλαίει ένα εκατομμύριο φορές. Και βγαίνεις έξω και είσαι μία χαρά…».