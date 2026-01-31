Άρης Λεμπεσόπουλος: «Χρειάστηκε να σηκώσω το τηλέφωνο για να ζητήσω δουλειά γιατί βρέθηκα στο απόλυτο μηδέν»

Για το «μεγάλο κρεβάτι» στο θέατρο αλλά και για τη στιγμή που ζήτησε επαγγελματική βοήθεια από τον Σωτήρη Τσαφούλια μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Άρης Λεμπεσόπουλος στη νέα συνέντευξη που έδωσε το Σάββατο (31/1/2026) στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και τη δημοσιογράφο Ελένη Μουστάκη.

«Οι σχέσεις βοηθούσαν πάντα, μην τρελαθούμε τώρα. Μην μπούμε τώρα και σε άλλα επαγγέλματα, αφήστε, μπορεί να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Απλώς, δυστυχώς, φαίνεται το δικό μας επάγγελμα. “Αυτόν καταδικάστε τον, τσακίστε τον, φάτε τον” γιατί “φαίνεται, είναι ηθοποιός”. Οι άλλοι δεν φαίνονται, έχουν την κάλυψη της επιστήμης τους» επισήμανε, αρχικά, ο γνωστός ηθοποιός, Άρης Λεμπεσόπουλος.

«Πρόσφατα χρειάστηκε να σηκώσω το τηλέφωνο για να ζητήσω δουλειά γιατί βρέθηκα στο απόλυτο μηδέν, έχοντας υποχρεώσεις και παιδιά. Πρώτη φορά, ναι, ζήτησα οτιδήποτε από τον αγαπημένο Σωτήρη Τσαφούλια που είχαμε συναντηθεί θεατρικά. “Ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη” του είπα και ανταποκρίθηκε σε λίγα λεπτά».

«Σε δυο, μάλιστα, μέτωπα. Ένα θεατρικό και ένα τηλεοπτικό. Χαίρομαι πολύ και είμαι πολύ υπερήφανος που τον γνώρισα και που ξέρω ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορώ, να το ξανακάνω και να το ξαναζητήσω», παραδέχθηκε, τέλος, ο Άρης Λεμπεσόπουλος.