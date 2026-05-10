Γωγώ Καρτσάνα: «19 χρονών ξεκίνησα την ψυχοθεραπεία γιατί ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά»

«Έπρεπε κάπως να το κοιτάξω», εκμυστηρεύτηκε η ηθοποιός
Γωγώ Καρτσάνα / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Για τους λόγους που την οδήγησαν στην ψυχοθεραπεία στα νεανικά της χρόνια αλλά και για τον τρόπο που φροντίζει να μεγαλώνει το παιδί της μίλησε, μεταξύ άλλων, η Γωγώ Καρτσάνα όταν βρέθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη στην ΕΡΤ.

«19 χρονών ξεκίνησα την ψυχοθεραπεία γιατί ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και, άμα δεν καταλαβαίνω κάτι, δεν μπορώ. Πρέπει να το καταλάβω δηλαδή για να ηρεμίσω. Ναι, δεν πήγαινε κάτι καλά, ξεκίνησε μια κατάθλιψη. Οπότε έπρεπε κάπως να το κοιτάξω», εκμυστηρεύτηκε αρχικά η ηθοποιός Γωγώ Καρτσάνα.

«Αυτό το επεκτείνω και στο παιδί μου και εννοείται πως υπάρχει παιδοψυχολόγος. Πια όχι τόσο πολύ, κυρίως όταν ήταν λίγο μικρότερος. Τώρα είναι πιο αραιό αλλά ευτυχώς έχω έναν κύκλο μαμάδων κολλητών που συζητάμε πάρα πολύ, που υπάρχει απόλυτη ειλικρίνεια και πάρα πολύ βοήθεια».

«Είμαι πολύ τυχερή που γνώρισα αυτές τις μαμάδες από το σχολείο. Γιατί είμαστε λίγα χρόνια φίλες, αλλά είμαι πάρα πολύ υπερήφανη και τυχερή για αυτή τη σχέση που έχει δημιουργηθεί. Υπάρχει πραγματική βοήθεια» πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Γωγώ Καρτσάνα την Κυριακή στην εκπομπή της ΕΡΤ.

