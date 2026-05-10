Κατερίνα Καινούργιου: Η αδημοσίευτη φωτογραφία της από το μαιευτήριο για την Γιορτή της Μητέρας – «Μαζί σου γεννήθηκα ξανά κι εγώ»

Μία νέα και πολύ προσωπική της φωτογραφία από το μαιευτήριο μοιράστηκε μαζί μας σήμερα (10/5/2026) η Κατερίνα Καινούργιου με αφορμή την γιορτή της μητέρας. Η Κατερίνα Καινούργιου με αφορμή την Γιορτή της Μητέρας, μοιράστηκε στα social media φωτογραφία από το μαιευτήριο, λίγα λεπτά μετά τον τοκετό.

Η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μαμά στις 3 Απριλίου φέρνοντας στον κόσμο την μικρή Ξένια και η φετινή Γιορτή της Μητέρας είναι η πρώτη που θα γιορτάσει η παρουσιάστρια.

«Και τότε γεννήθηκες εσύ…Και μαζί σου γεννήθηκα ξανά κι εγώ.. Η πιο δυνατή στιγμή της ζωής μου. Η πρώτη σου ανάσα…ο λόγος που θα παλεύω για πάντα με όλη μου την ψυχή… Τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό το βλέμμα, αυτό το άγγιγμα, αυτή την αγάπη» «Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Αύριο, Δευτέρα 11 Μαϊου η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στην εκπομπή της στον Alpha, έτοιμη να καλημερίσει τους τηλεθεατές της, με τους συνεργάτες της να ετοιμάζουν θερμή υποδοχή.

«Μου λείψατε. Τα λέμε λοιπόν ξανά την Δευτέρα στις 10:00 στη Super Κατερίνα. Ανυπομονώ», είχε γράψει η Κατερίνα Καινούργιου δημοσιεύοντας στα stiories το τρέιλερ της επιστροφής της με πρώτο καλεσμένο τον Αναστάσιο Ροϊλό.