Ρούλα Πατεράκη: «Στο θέατρο την έχουμε όμως ψιλοψωνίσει, το πέρασα και εγώ αυτό»

Για τον χώρο του θεάτρου αλλά και για τους λόγους που δεν ενεπλάκη ποτέ με τον χώρο της πολιτικής μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ρούλα Πατεράκη στη συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή στον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο και την κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha.

«Δεν κάνω απολογισμούς γιατί είμαι και πάλι στη δράση. Δεν μπορώ δηλαδή να πω ότι “αυτή η ποιότητα, τι ωραία που ‘ναι στο θέατρο”, “αυτή η τέχνη, αυτή η αισθητική”, “το θέατρο σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, είναι εναντίον του πολέμου”. Στο θέατρο την έχουμε όμως ψιλοψωνίσει. Πέρασα και εγώ από αυτό, όταν ήμουν κάποτε 18 χρονών, καβάλησα το καλάμι. Πολλά καλάμια», επισήμανε η δημοφιλής ηθοποιός, Ρούλα Πατεράκη, το μεσημέρι της Κυριακής.

«Μου ‘χε περάσει από το μυαλό να ασχοληθώ με την πολιτική. Είναι ένα αρκετά φτηνιάρικο θέατρο, οπότε μπορείς να το κάνεις πολύ πιο εύκολα από ένα σοβαρό θέατρο. Μάλλον φαίνεται, όμως, ότι συμπτωματικά με παρέσυρε το σοβαρό θέατρο».

«Όλοι οι Έλληνες πολιτικοί είναι στην καρδιά μου, στο μυαλό μου και στην προοπτική μου. Δεν κάνω χιούμορ, απόγνωση δείχνω», πρόσθεσε, ακόμα, η Ρούλα Πατεράκη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.