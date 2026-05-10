Ελένη Μενεγάκη: Η συγκινητική ανάρτησή της για την γιορτή της μητέρας – «Η δική μου μαμά ήταν το πρώτο μου καταφύγιο»

Με μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση τίμησε η Ελένη Μενεγάκη τη Γιορτή της Μητέρας, σήμερα Κυριακή (10/5/2026) με την παρουσιάστρια να μοιράζεται τις σκέψεις της για την μητρότητα.

Η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε στο Instagram μία σειρά προσωπικών φωτογραφιών και μίλησε για τη σχέση με τη δική της μητέρα αλλά αυτή με τα τέσσερα παιδιά της.

«Είμαι η Ελένη η κόρη της μαμάς μου και η μαμά του Αγγέλου, της Λάουρας, της Βαλεριας και της Μαρίνας! Η δική μου μαμά ήταν το πρώτο μου καταφύγιο, η αγκαλιά που με έμαθε τι σημαίνει αγάπη χωρίς όρους.

Και τώρα, μέσα από τα μάτια των τεσσάρων παιδιών μου, καταλαβαίνω ακόμα πιο βαθιά όλα όσα μου έδωσε χωρίς να ζητήσει ποτέ τίποτα πίσω. Δίνεις κομμάτια της ψυχής σου κάθε μέρα και γεμίζεις ξανά μ’ ένα … μαμά!

Σήμερα λοιπόν κρατώ μέσα μου ευγνωμοσύνη… για τη μαμά που με μεγάλωσε και για τα τέσσερα παιδιά που με έκαναν μαμά», έγραψε στην ανάρτησή της η Ελένη Μενεγάκη.