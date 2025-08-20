Lifestyle

Άρης Μουγκοπέτρος: «Η ζωή μου σε βιβλίο έτσι όπως δεν την ξέρει κανείς»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος θα κυκλοφορήσει βιβλίο αυτοβιογραφίας ενώ θα δώσει λεπτομέρειες και από το τραγικό συμβάν που είχε
Άρης Μουγκοπέτρος
Ο Άρης Μουγκοπέτρος

Ο Άρης Μουγκοπέτρος λίγους μήνες μετά το ατύχημα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό των δαχτύλων του χεριού του, ετοιμάζει το δικό του βιβλίο, όπως είχε ενημερώσει μέσα από τον λογαριασμό του στο instagram.

Το βιβλίο του Άρη Μουγκοπέτρου θα είναι μια αυτοβιογραφία και μεταξύ άλλων θα μιλά και για το σοβαρό ατύχημα που είχε, το οποίο του άλλαξε τη ζωή.

Σε νέα δημοσίευση στo instagram o Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρει πως ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στη ζωή του, αφού μέσα από το βιβλίο του θα μοιραστεί γεγονότα και λεπτομέρειες που δεν γνώριζε κανείς μέχρι σήμερα.

«Ένα καινούργιο κεφάλαιο μόλις ανοίγει στη ζωή μου … Η ζωή μου σε βιβλίο έτσι όπως δεν την ξέρει κανείς … coming soon», έγραψε στην ανάρτησή του ο Άρης Μουγκοπέτρος.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

«Δεν ξέρω αν θα ξαναπαίξω»

Σε μια από τις πρόσφατες εξομολογήσεις του ο Άρης Μουγκοπέτρος μοιράστηκε δημόσια τον προβληματισμό του για το εάν παίξει ξανά κλαρίνο.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

«Δεν ξέρω αν θα ξαναπαίξω ή αν θα ξανακάνω αυτή την δουλειά και ο λόγος δεν είναι το χέρι μου το οποίο έπαθε ζημιά, αλλά πολλά άλλα που με έχουν τραυματίσει περισσότερο μέσα στη ψυχή μου γύρω από την δουλειά αυτή που τόσο με πάθος αγάπησα όσο τίποτα περισσότερο στον κόσμο ετούτο. Ένα είναι το σίγουρο όμως. Ότι σας αγαπάω πολύ», είχε αναφέρει στο μήνυμά του ο Άρης Μουγκοπέτρος.

